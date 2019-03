2019. március 21., csütörtök

HOGYAN SEGITHETÜNK MÁSOKNAK? (4)

„Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük.” (ApCsel 3:3)

Péter és János hagyták, hogy a templom kapujában ülő sánta keresztülhúzza terveiket, vállalták azt is, hogy esetleg elkésnek emiatt az imádkozás órájáról. Ez fontos dologra hívja fel a figyelmünket. Lehetséges, hogy annyira lefoglalnak minket a különféle vallásos tevékenységek, hogy nincs időnk a szenvedő emberekre? Az önzés bűnébe könnyű beleesni, mert amikor elfoglaltak vagyunk, észre sem vesszük, hogy elkövetjük. Pál azt írja Jézusról, hogy ő Isten Fia, „aki szeretett engem, és önmagát adta értem” (Galata 2:20). Ellentmondásnak tűnik, de Jézus azt tanította, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. Az adás feltölt, az önzés leszív. Az adáshoz erőkifejtés kell, és ez mindig könnyű, főleg stresszes helyzetekben. Trudy Metzger motivációs szónok, akinek nehéz gyermekkora volt, felnőttként nagy adakozó lett. Ugyanakkor továbbra is nehéz volt megtartani adakozó lelkületét, amikor ez olyan embereket érintett, akik múltját meghatározták. Elismeri, hogy ilyenkor védekezni kezd, és próbálja uralni a helyzetet, ha sebezhetőnek érzi magát. Amikor ez történik, az adakozó visszatartóvá válik. Azt írja: „Bár az adakozás energiát igényel, meg kell mondanom, hogy azok a helyzetetek, amikor én veszek el, teljesen lecsapolnak, szinte meghalok belül. Az adakozás életet ad – mint amikor meglocsolunk egy növényt, hogy nőjön -, de az elvétel olyan, mintha kiszívnánk a nedvességet és a tápanyagokat a talajból, így a növény is, sőt a talaj is kiszipolyozott, hasznavehetetlen lesz.” Ha adsz, azzal mindenki nyer. Segítesz a másik emberen, miközben te magad is energiával és örömmel töltődsz fel.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.