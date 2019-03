2019. március 22., péntek

AZ AGGODALOM ELLENSZERE

„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt.” (Filippi 4:6)

A Biblia azt mondja: „semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban” (Filippi 4:6-7). Ha többet imádkozol, kevesebbet fogsz aggódni. Ez azt jelenti, hogy választhatsz: vagy imádkozol valamiért, vagy aggódsz érte. Az imádsággal a problémát Isten kezébe teszed, ezért a lelked megnyugszik. Azt jelenti ez, hogy egyáltalán nem fogsz aggódni a dolog miatt? Nem. Azt jelenti, hogy kevesebbet fogsz aggódni. Bár a cél az, hogy teljesen Istenre bízd és egyáltalán ne aggódj miatta, csak lépésről lépésre jutsz el idáig. Isten nem kéri az tőled, hogy tagadd le az egészet. A „Don’t worry – be happy!” [Ne aggódj, légy boldog!] gondolkodásmód nem veszi komolyan azt, ami foglalkoztat. Isten nem azt várja, hogy hirtelen ne is törődj azzal a problémával. Inkább alternatívát kínál az aggodalmaskodás értelmetlen és kimerítő szokása helyett: „szüntelenül imádkozzatok” (1Thesszalonika 5:17). Azt jelenti ez, hogy egy félperces ima megszabadít az összes aggodalmadtól? Nem. Azt jelenti, hogy kezdd a napodat imádsággal, és folytasd az imádkozást nap közben is! Imádkozz vezetés közben! Imádkozz munka közben! Imádkozz az ebédszünetben! Imádkozz, amikor egy nehéz telefonhívást kapsz! Imádkozz, amikor valami csalódást okoz! Imádkozz, amkor valami meglepetés ér! Imádkozz, amikor győzöl! Imádkozz, amikor fájdalmas hírt kapsz! Szó szerint szüntelenül imádkozz! Mennyei Atyádat mélyen érinti, amikor küszködsz, és szívesen segít, ha hozzá fordulsz. Ő mindig készen áll arra, hogy közbelépjen, csak kérd meg rá!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.