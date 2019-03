2019. március 24., vasárnap

MA LÉGY EGYÜTTÉRZŐ

„Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elveszettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül.” (Máté 9:36)

A „megszánta” szó, amit a Bibliában olvasunk, az eredeti görögben olyasmit jelent, hogy „megindult a bensője” (a zsigerei, a belei) – a régi időkben úgy tartották, hogy ez a szeretet és a szánalom helye. Az együttérzés tehát egy mélyen belülről jövő reakció, mondhatnánk úgy is: olyan, mintha gyomorszájon vágtak volna. Talán ezért fordítjuk el a fejünket, amikor a hírekben menekülttáborokban éhező gyermekeket látunk, vagy azt halljuk, hogy 1,7 milliárd ember él a világon napi 300 forintnál kevesebbet érő összegből, és fekszik le vacsora nélkül, éhesen. Egyszerűen túl sok ez számunkra – különösen akkor, ha a szükséget olyan nyomasztóan nagynak látjuk, hogy tehetetlennek érezzük magunkat. De mi lenne, ha be tudnád tölteni a szükségeket? Ha csak egy szenvedő ember életét jobbá tudnád tenni? „Péter így szólt hozzá: Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel, és járj! És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt, és járt.” (ApCsel 3:6-8). Mi lett volna, ha Péter azt mondja: „ezüstöm és aranyam nincsen, ezért befogom a számat, és elmegyek mellette, mintha észre sem venném”? De Péter nem így tett, és így a sánta koldus talpra állhatott és elindulhatott egy új életbe. Azt mondod, neked nincs ilyen hatalmad? Tényleg nincs, de Istennek van! Ha egy szükségben lévő embert látva kinyújtod felé a kezedet, és igyekszel szükségét betölteni – akkor Isten kiárasztja erejét! A te együttérzésed indítja be a gépezet, tehát ma légy együttérző!

