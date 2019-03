AZ ÖNFEGYELEM TITKA (4)

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Filippi 4:13)

Hidd el, hogy meg tudsz változni! A viselkedésedet a hited irányítja. A gondolkodásmódod meghatározza az érzéseidet. Márpedig, ha egy érzés elég erős, akkor meghatározza a cselekedeteidet. Annak is igaza van, aki azt mondja: „nekem ez nem megy”, és annak is, aki azt mondja: „képes vagyok rá.” A legtöbbször önmagunkat hozzuk vesztes helyzetbe azzal, amit mondunk. A szavaink megerősítik hitünket vagy tévhiteinket. Péter első levelében Isten háromszor emlékeztet, hogy legyünk józanok és gyakoroljunk önfegyelmet. Miért? Mert a józan, tiszta értelem elengedhetetlen az önfegyelemhez. Isten hatalmat adott nekünk a gondolataink felett, hogy ez által változtassunk szokásinkon. A Róma12:2 azt mondja, hogy kemény munkával vagy akaraterővel változzunk meg? Nem. Azt írja, hogy értelmünk megújulásával. Amikor önfegyelmed próba alá kerül, meg kell töltened elmédet Isten ígéretével. Íme, egy: „emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni” (1Korinthus 10:13). Hinned kell Istennek, amikor azt mondja, hogy van kiút a számodra! Pál azt írja: „mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” Ez azt jelenti, hogy igenis meg tudsz változni. Hagyd abba, hogy eleve a kudarcra készülsz azzal, hogy kritizálod önmagad: „Én semmire se vagyok jó! Képtelen vagyok a kezembe venni életem irányítását.” A nyaggatás nem segít – sem neked, sem másoknak! Inkább mondd azt: „»minden lehetséges annak, aki hisz« (Márk 9:23), és én hiszek”!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.