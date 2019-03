2019. március 6., szerda

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Krüzsely Bálint, Viski (1844. március 6. – Máramarossziget, 1900. április 28.)

Jogakadémiai tanár, író, szerkesztő. Elemi iskoláit Visken, a gimnáziumot Szigeten, a jogot Sárospatakon végezte. Államvizsgát Kassán tett. 1868-ban Visk város jegyzője, majd 1869-70-ben Pesten volt nevelő Várady Gábor családjánál. 1871-ben Eötvös József közoktatásügyi miniszter külföldre küldte nevelési-oktatási tanulmányok végzésére. Bejárta Németországot, Svájcot, Felső-Olaszországot. 1871. augusztus 17-én Turinban meglátogatta Kossuth Lajost. 1872-ben Máramarosszigeten lett jogtanár. Az ügyvédi vizsgát letéve 1876-ban Felsővisken volt gyakorló ügyvéd. 1877-ben a sárospataki jogakadémia tanárává választották.

Irodalommal fiatal korától foglalkozott. Viski Bálint néven írt verseket, tárcákat, értekezéseket. 1874-77 között Szigeten a Máramaros című lapot szerkesztette. Cikkezett a Beregben is. Máramaros megye monográfiájában, a megye nemzetiségeit bemutató részben ő írta a magyarokról szóló fejezetet. 1872 és 1874 között Gazdászati Figyelmező címen népszerű gazdászati lapot szerkesztett és adott ki. 1874-ben a Máramarosi Képes Nagy Naptárban egy terjedelmes tanulmányban mutatta be Visk város történetét. 1899-ben Huszton előadták Aki másnak vermet ás c. népszínművét.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

Meghalt Kodály Zoltán (1967)

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.