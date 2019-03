2019. március 8., péntek

VIGYÁZZ JOBBAN MAGADRA!

„Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben!” (1Korinthus 6:20)

Ha nem viselsz gondot testedre, akkor lehet, hogy hamarabb mégy a mennybe, mint tervezted. A Biblia azt mondja, hogy dicsőítsük Istent testünkben (Id. 1Korinthus 6:20). Hogyan tegyük ezt? 1) Változtass az étkezési szokásaidon! Sokan rossz indítékból esznek: stressz, unalom, fáradság, harag, depresszió vagy alacsony önértékelés miatt. Igyekezz a gyökerénél kezelni a problémát! Ha kevés gyümölcsöt, zöldséget és rostot eszel, az árt az egészségednek. Gyakorolj önuralmat! „Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt” (Galata 5:24). 2) Kezdj el mozogni! A titok nyitja, hogy lassan kell kezdeni. Menj lépcsőn a liftezés helyett, ne menj autóval oda, ahová gyalog is elérsz, labdázz a gyerekeiddel tévénézés helyett! Isten mozgásra tervezte a testedet, és ez nem azt jelenti, hogy reggelente megteszed azt a pár lépést az autódtól az íróasztalodig. Ha heti háromszor fél órát tornázunk, az csökkenti a vérnyomást és a stresszt, és jó közérzetet teremt. Rajta, kezdj hozzá! 3) Feküdj le időben! Tony Jenkins lelkész a háziorvosánál érdeklődött, hogy mit lehetne tenni felesége horkolása ellen. „Annyira zavarja önt?” – kérdezte az orvos. „Nem csak engem – felelte Jenkins -, az egész gyülekezetet!” Komolyra fordítva a szót: szükségünk van nyolc óra alvásra. Lehet, hogy valahogy kibírod kevesebbel is, de valóban úgy akarsz élni, hogy „valahogy kibírod”? A zsoltáros azt mondta: „Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is add eleget.” (Zsoltárok 127:2). Tehát kapcsold ki a tévét és a számítógépet, és feküdj le időben! A mai üzenet számodra ez: törődj jobban a egészségeddel!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.