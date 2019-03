2019. március 9., szombat

ADD ISTENNEK A LEGJOBBAT!

„Csak pénzért fogadom el tőled, mert nem akarok ingyen kapott égőáldozatot bemutatni Istenemnek, az Úrnak.” (2Sámuel 24:24)

Dávid népszámlálást tartott, hogy felmérje hadserege erejét, ahelyett, hogy Istenben bízott volna, aki győzelmet ad ellenségei fölött. Isten ezt „arculcsapásnak” tekintette, és dögvészt küldött a népre, melyben hetvenezer ember meghalt. Ahhoz, hogy a dögvész elmúljon, Dávid parancsba kapta: „Menj, és állíts oltárt az Úrnak a jebúszi Arauná szérűjén!” (2Sámuel 24:18). Amikor Arauné egértette, mi történik, felajánlotta a szérűjét Dávidnak ajándékba, sőt még az ökreit is az áldozathoz. De Dávid azt mondta: „Csak pénzért fogadom el tőled, mert nem akarok ingyen kapott égőáldozatot bemutatni Istenemnek, az Úrnak. Megvette tehát Dávid azt a szérűt és a marhákat ötven sekel ezüstért. Majd oltárt épített ott Dávid az Úrnak, és égő áldozatokat meg béke áldozatokat mutatott be. Az Úr pedig megengesztelődött az ország iránt, és megszűnt a csapás Izráelben.” (2Sámuel 24:24-25). Az igaz dicsőítés az, amikor valami számunkra értékeset ajánlunk fel Istennek. Isten szolgálatában, ami nem áldozat, az nem számít! Isten látja, hogy nem mindenki tud ugyanannyit adni. Nem is ugyanakkora adományt kér, hanem egyforma arányú áldozatot. A Biblia azt mondja: „tiszteld az Urat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából” (Példabeszédek 3:9). Tehát akár dicsőítesz, akár szolgálsz, akár adakozol, törekedj arra, hogy a tőled telhető legjobbat add Istennek!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.