2019. november 11., hétfő

Teljes elkötelezettség

„Kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem” (Filippi 3:8)

Hallottál már valaha az „egy útra” misszionáriusokról? Ők nem vettek maguknak menettérti jegyet, amikor a missziómezőre indultak, és a dolgaikat nem bőröndbe, hanem egy koporsóba csomagolták, mert tudták, hogy soha nem térnek majd vissza. Peter Milne is egy volt közülük. Az Új-Hebridákra ment a Csendes-óceán déli részére tudva, hogy a fejvadász törzsek között eddig minden misszionárius vértanúként végezte. Ó azonban nem féltette az életét, mert már meghalt önmagának. Harmincöt éven át élt és szolgált köztük. Amikor meghalt, a törzs a falu közepén temette el öt, és a sírjára ezt írták: .,Amíg ó nem jött, nem volt világosság.” A Szentírás sehol nem írja, hogy Isten biztonságos helyekre küld minket, ahol könnyű feladatokat bíz ránk. A kereszttel szembe nézve Jézus a végső elkötelezettség imáját mondta: „ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied” (Lukács 22:42). Ma tőled is azt kéri, hogy teljesen kötelezd el magad neki. Pál azt írta: „Azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem… hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést…” (Filippi 3:7-10).

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.