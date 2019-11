2019. november 13., szerda

Őszintének lenni Istennel

„Inkább kutassuk, vizsgáljuk meg útjainkat, és térjünk meg az Úrhoz!” (Jeremiás siralmai 3:40)

Amikor így imádkozol: „Uram, tégy jobb emberré!”, akkor az életednek mely konkrét területein szeretnél változtatni, növekedni, érettebbé válni? Isten előtt nincs értelme alakoskodni! Ahhoz, hogy őszintén szembe tudj nézni önmagaddal, és őszinte tudj lenni Isten előtt, tedd fel magadnak a következő tizenkét kérdést, és alaposan végiggondolva megimádkozva válaszolj rájuk! 1. Becsületes és feddhetetlen vagyok pénzügyeim kezelésében? Beleértve az Istennek adott tizedet is? 2. Kiteszem magam szexuális kísértést jelentő helyzeteknek, vagy hagyom, hogy hassanak rám ártalmas képek, filmek, írások? 3. Elegendő időt töltök a családommal? Szerintük is elegendő időt? 4. Akkor is igazat mondok, ha emiatt bánthatnak, kritizálhatnak? 5. Könnyen ki tudom mondani, hogy: „Tévedtem, őszintén sajnálom.” – vagy haragtartó vagyok? 6. Tudatosan megalkuszom bizonyos területeken, vagy nem vagyok hajlandó szembenézni a tetteim következményeivel? 7. Vannak egészségre káros szokásaim, vagy olyanok, amelyek ártanak a munkámnak, a családomnak, vagy a Krisztussal való kapcsolatomnak? 8. Beképzelt, önző vagy öntelt vagyok? 9. Előfordult már, hogy bezsebeltem a dicséretet és a jutalmat olyan munkáért, amit mások végeztek el? 10. Volt olyan eset, hogy nem vallottam be valakinek valamit, pedig tudnia kellett volna bűnömről? 11. Voltam a szeretteimmel érzéketlen vagy bántalmazó? Ha igen, mit vagyok hajlandó megtenni a változásért? 12. Elegendő időt fordítok az imádkozásra és a Bibliaolvasásra? „Kutassuk, vizsgáljuk meg útjainkat, és térjünk meg az Úrhoz!” A mai üzenet számodra ez: légy őszinte önmagaddal és Istennel.

