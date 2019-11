2019. november 15., péntek

GYŐZTES HOZZÁÁLLÁS

„Fölruháztál erővel a harcra, térdre kényszerítetted támadóimat.” (Zsoltárok 18:40)

Mindannyian küzdünk valamivel, de nem mindannyian győzünk. A győztesek sokfélék lehetnek, de egy dolog közös bennük: olyan hitük van, hogy nem hajlandók feladni! Dávidnak is sok küzdelme volt az életben, de ö megértette, mennyire fontos a helyes szemléletmód. Azt mondta: „fölruháztál erővel a harcra.” Az Istentől kapott kegyelem mindig elegendő ahhoz, hogy szembe tudj nézni az élet kihívásaival. Mindig! Tudtad, hogy Lord Nelson, Anglia híres tengeri hőse egész életében tengeribetegségtől szenvedett? Mégis elsüllyesztette Napóleon flottáját, mert nem hagyta, hogy személyes küszködése megfossza rendeltetésétől. Nem csupán megtanult együtt élni gyengeségével, de minden nap le is győzte azt. Mindannyiunknak megvannak a magunk harcai. Bár senki nem tűz a mellünkre érdemrendet a győzelemért, semmi sem csökkentheti az elégedett tudatot, hogy nem adtuk fel, vagy az örömöt, hogy tudjuk: Isten erejével győzni tudunk. Kinek az erejével? Isten erejével! „Mert te öveztél fel engem erővel a harcra…” (Zsoltárok 18:40 Károli). Egy kisfiú egy balesetben elvesztette a jobb kezét. Amikor az orvosa megkérdezte, hogyan boldogul a fogyatékosságával, a fiú így válaszolt: „Nem vagyok fogyatékos, csak nincs jobb kezem!” Később az orvos megtudta, hogy a fiú az iskolai kosárlabdacsapat legtöbb pontot szerző játékosa lett. Az életfilozófiája ez volt: nem az számít, amit elvesztettem, hanem az, ami megmaradt! Ez a győztes hozzáállás, és Isten segítségével te is kifejlesztheted magadban!

