2019. november 16., szombat

Óriásölők (1)

„Dávid tehát erősebb volt a filiszteusnál, bár csak parittyája és köve volt: legyőzte a filiszteust, és megölte, pedig még kard sem volt Dávidnál.” (1Sámuel 17:50)

Dávid és Góliát történetében a pásztor levágta a harcost, a fiú legyőzi az óriást. Isten győzelmet adott Dávidnak az óriás felett, ez arra biztat minket, hogy mi is szálljunk szembe óriásainkkal. Vannak kézzelfogható óriások, és vannak fizikai érzékekkel fel nem foghatók; olyan dolgok, amiket nem tudunk legyőzni, mert a félelem elhiteti velünk, hogy nem vagyunk rá képesek. Lehetnek ezek elérhetetlen célok, befejezetlen tervek, vagy beteljesületlen álmok. azok z elvarratlan szálak az életben, amelyek miatt a középszerűség sarában maradunk. Óriás lehet bármi, ami visszatart attól, hogy azt tedd, amit Isten vár tőled. Lehet belső vagy külső, valódi vagy csupán képzet, fizikai vagy érzelmi. Lehet egy hozzáállás, egy szokás, egy hit, egy filozófia vagy egy emlék. Lehet személy is, aki közted és Isten között áll; akadálya annak, hogy azzal légy, akinek Isten látni akar; visszatart attól, hogy eljuss oda, ahová Isten el akar juttatni; vagy korlátoz, és így nem tudod elhinni, amiről Isten meg akar győzni. Az óriásoknak egyetlen céljuk van: hogy akadályozzák haladásodat és visszatartsanak életcélod elérésétől. De az óriásölők a vereség árnyékában is látják a győzelmet. Minden küzdelmet tesztnek tekintenek, melyben a kihívás az, hogy a negatívumot pozitívvá alakítsák. Tudomásul veszik, hogy lesznek konfliktusok, és számítanak az ellenállásra. Számukra a konfliktus növekedés, és az ellenség legyőzése az előléptetés előfeltétele. Az óriások felfedhetik rejtett erősségeinket, mérőpálcák lehetnek növekedésünk ellenőrzéséhez, és táplálhatják Istenbe vetett bizalminkat. Azóriásölők az ellenállásban lehetőségeket látnak, és győzelmet még a vereség árnyékában is. Isten segítségével te is lehetsz óriásölő!

