2019. november 18., hétfő

ÓRIÁSÖLŐK (3)

„Kiválasztott a patakból öt sima kövecskét.” (ISámuel 17:40)

Dávid korában szokás volt, hogy párbaj döntötte el a csata kimenetelét. Egy ember állt ki az egész népet képviselve, és amelyik nemzet harcosa veszített, az behódolt a győztes országának. A módszer elég praktikus, igaz? Nem mindenkinek kellett meghalnia! Dávid és Góliát küzdelme lényegében Izráel és a filiszteusok küzdelme volt. Két ember harcában a mindent vagy semmit volt a tét. Tudjuk, hogyan győzött Dávid az óriás fölött hitével, egy kövecskével és egy parittyával. De a Biblia azt is elmondja, hogy Dávid nem egy, hanem öt kövecskét szedett fel a patakból. Miért? Nem kishitűségből, hanem azért, mert tudta, hogy Góliátnak vannégy testvére is. Figyeld meg: 1) Az óriásölök tisztában vannak azzal, hogy óriásaik egy nagyobb problémárautalnak. Egy óriás sosincs egyedül, mögötte van egy ügy, amit képvisel. A mértéktelen evést, a függőségeket, a bántalmazást és a haragot mind valamilyen mögöttes hajtóerő mozgatja. A látható óriás mögött ott vannak támogató testvérei: fájdalom, bűntudat, veszteség és szégyen. Dávid öt követ készített elő: egyet Góliátnak és egyet – egyet a négy testvérének. Mi van a te óriásod mögött? Isten segítségével legyőzheted az óriásodat és a támogatóit is. 2) Az óriásölők nem rettennek vissza a kihívásoktól. Soha ne engedd, hogy a félelmeid elnyomják a hitedet! A Biblia azt mondja, hogy „nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét” (2 Timóteus 1:7). A félelem a múlt kudarcaiból táplálkozik, de nem engedheted meg, hogy a múlt kudarcai legyűrjék a jelen hitét. Vedd hát számba a kudarcaidat, írd össze őket, és nagy betűkkel írd a lap tetejére: „Ezeket már nem kell újra kipróbálnom! Megtanultam a leckét!”

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.