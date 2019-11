2019. november 25., hétfő

TEDD PRÓBÁRA ISTENT!

„Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem! — mondja a Seregek Ura.” (Malakiás 3:10)

Isten gondos tervező. A Bárány menyegzői vacsoráját már kétezer évvel ezelőtt eltervezte (ld. Jelenések 19:9). Nóénak pontos utasításokat adott a bárka méretére vonatkozóan: „ĺgykészítsdel: a bárka hossza háromszáz könyök legyen, szélessége ötven könyök, magassága pedig harminc könyök!” (IMózes 6:15). Mózesnek elmondta, milyen alapanyagokból kell megépíteni a szent sátrat, még a színeket is meghatározta (ld. 2Mózes 26). Figyeld meg, milyen pontosan rendelte el az évszakokat és a csillagok járását! El tudod képzelni, hogy nincs terve az anyagi helyzetedre, nem törődik munkád gyümölcsével? Már hogyne lenne! A Szentírásban azt mondja: „Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem! – mondja a Seregek Ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok.” Miért kéri Isten a tizedet? Mert mindenben az első akar lenni az életedben, beleértve a pénzügyeidet is. Isten azt is mondta népének: „Becsaphatja-e Istent az ember? Ti mégis be akartok csapni engem! Ezt kérdezitek: Mivel akarunk” becsapni? – A tizeddel és a felajánlásokkal!” (Malakiás 3:8). Gondolkodj el a „felajánlás szón! Amikor el akarunk adni egy házat, mi dönthetjük el, hogy elfogadjuk-e a vevő árajánlatát. Ebben a szentírási részben Isten lényegében azt mondja: „Amíg nem adod ide ami jogosan az enyém (a tizedet), miért fogadjak el tőled bármilyen más ”felajánlást”? A tized nem csupán pén – hanem hit és engedelmesség. Ha odaadod jövedelmed tizedét, jogosan várhatod, hogy Isten ígérete szerint rád árasztja áldásait. A döntés a tiéd. „Tegyetek próbára engem!” Teszteld Istent, és meglátod, mi történik!

d álló útra.”

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.