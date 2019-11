2019. november 27., szerda

KERESS MAGADNAK IGAZ BARÁTOT!

„Van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél.” (Példabeszédek 18:24)

Egyszer két tehén a kerítésen túl meglátott egy tejesautót, melynek oldalán ez a felirat állt: „Pasztőrözött, homogenizált, hozzáadott A-vitaminnal.” Az egyik tehén erre azt mondta a másiknak: „Ettől kissé alkalmatlannak érzed magad te is, ugye?” Komolyra fordítva a szót: te hogy érzed magad? Túl sok a tennivalód, de nincs belőled még három másik, hogy elvégezd? Vagy úgy gondolod, hogy nincs kellő szakértelmed vagy nincsenek megfelelő forrásaid? Talán azt hiszed, hogy mindent meg tudsz csinálni egyedül, de már kezded megérteni, hogy szükséged van mások segítségére. Ádám egy tökéletes világban élt, mégsem boldogult egyedül, ezért Isten azt mondta: „nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat” (IMózes 2:18). Néha a megoldáshoz nem elég az imádság vagy a lelkigondozói tanács, szükség van egy megértő barátra is – főleg olyanra, aki maga is hasonló küzdelmeket vívott és győzött. Az apostolok cselekedetei 3. részében Isten arra használta Pétert és Jánost, hogy gyógyulást adjon a templom kapujában ülő sánta embernek. De korábban történt egy másik csoda is. Péter nem sokkal korábban tagadta meg Jézust, és szégyenében úgy döntött, hogy visszamegy halászni. Jézus azonban megbocsátott Péternek és helyreállította öt. János is kitartott barátja mellett, és nem szégyellt vele menni a templomba. Az eredmény: a béna meggyógyult, sőt ezrek tértek meg. Nincs szükséged sok emberre azéletedben, csupán megfelelő társakra! Kérj hát Istentől igaz barátot, aki kitart melletted, és légy te is ilyen barát!

… Azt kell tennünk, amit Isten mond. Örvendezzünk! Ne feledd: »… az Úr előtt való öröm erőt ad nektek!« (Nehémiás 8:10). Ha van ilyen örömed, az erőt ad az előtted álló útra.”

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.