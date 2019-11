2019. november 28., csütörtök

KELJ FEL, ÉS PRÓBÁLD MEG ÚJRA!

„Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” (Ézsaiás 41:10)

A sikerhez két dologra van szükség: 1) Megfelelő emberekre. Néha az első lépés ahhoz, hogy kikerüljünk a csüggesztő környezetből, ha olyan embereket keresünk, akik felemelnek. Ha negatív beállítottságú ember társaságában vagy, aki folyton kétségbe van esve és aggódik az élete felől, akkor a beszélgetésetek után te magad is könnyen borúlátó leszel. A társaság, amelyben forogsz, vagy felemel, vagy lenyom. Pál azt írta: „lsten, a megalázottak vigasztalója, megvigasztalt minket Titusz megérkezésével” (2Korinthus 7:6) Neked is szükséged van egy Tituszra, és neked is Titusszá kell válnod valaki számára. A Biblia azt mondja: „egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét” (Galata 6:2). 2) Megfelelő szemléletmódra. Az értékesítők több mint fele azért sikertelen, mert nem mennek vissza az ügyfélhez másodszor vagy harmadszor. Körülbelül 58%-uk megáll egyetlen látogatásnál; 25% két látogatás után áll le; 15%-uk három látogatás után adja fel. Az a 12%, aki újra és újra visszatér, az összes értékesítés 80%-át mondhatja magáénak. Te tartozz ehhez a csoporthoz! Ne törődj bele a kudarcba, kelj fel, és próbáld meg újra! Isten segíteni fog (ld. Filippi 1:6). E. Stanley Jones teológus és misszionárius mondta: „Ha az élet beléd rúg, legalább előre lendítsen!” Ne fogadd el a vereséget! Ne feledd, azért kapod majd a jutalmat, amit elvégeztél, nem azért, amibe belekezdtél! Néha a karikán lévő utolsó kulcs nyitja a zárat, ezért kérj Istentől erőt a kitartáshoz egészen a győzelemig!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.