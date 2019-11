2019. november 8., péntek

TUDNOD KELL, Mi A RENDELTETÉSED!

„Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.” (Efezus 2:10)

Mindannyian Isten „alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk”. Mielőtt pályát választanál vagy odaszánnád valamire az életedet, keresd Isten vezetését! Ha nem tudod, mi Isten akarata, akkor egész életed úgy telhet, hogy nem a megfelelő dolgokat teszed. Még ha jól fizető állásod lesz is, elégedetlenséget és ürességet fogsz érezni. Viktor Franki osztrák pszichológus, a náci haláltábor túlélője mondta: „Mindenkinek van valamilyen egyénre szabott elhívása vagy küldetése az életben… egy megbízatás, ami várja, hogy teljesítsék. Ezt semmivel sem lehet helyettesíteni… mindenkinek a fel adata egyedi és különleges, mint ahogy a lehetőségei is jellegzetesen sajátosak.” Isten különleges céllal teremtett meg. A te felelősséged (és örömöd), hogy ezt a célt felfedezd. Négy kérdés segíthet beazonosítani életcélodat: Í) Mi után kutatok? Mindannyiunk szívében él valamilyen erős sóvárgás, ami megpendíti a legmélyebb gondolatainkat, vágyainkat, érzéseinket; valami, ami lángra gyújtja lelkünket. 2) Mire lettem teremtve? Gondold végig képességeid különlegesen egyéni keverékét, összeköttetéseidet, elérhető forrásaidat, élettörténetedet és a kínálkozó lehetőségeket! Ezek mind útjelzők számodra. 3) Hiszek a bennem rejlő lehetőségekben? Egy vezetési szakértő mondta: „Senki sem tud következetesen úgy viselkedni, hogy az nincs összhangban azzal, aminek az illető tartja magát.” 4) Mikor kezdjem el? Erre a kérdésre a válasz: Most!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.