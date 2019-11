2019. november 9., szombat

FORDULJ ISTEN IGÉJÉHEZ!

„Nem szegem meg szövetségemet, nem másítom meg, ami a számon kijött.” (Zsoltárok 89:35)

A lelkigondozó szakértők azt mondják, hogy életünk során valamikor mindannyian átél a depresszió valamilyen formáját. A lakosság nagy százaléka ébred minden nap a búskomorság felhőjében. Lehet, hogy te is egy vagy közülük, Egy népszerű gyermekkönyv címe: Alexander and the Terrible, Horrib/e, No Good, Very Bad Day [Alexander és a szörnyű, borzalmas, nem jó, nagyon rossz nap]. Alexander rágógumival a szájában alszik el, amikor felébred, a rágót a hajába ragadva találja. Reggel a müzlis dobozában nincs benne a reklámozott játék, és minden erőfeszítése ellenére sem tud jó benyomást tenni a tanárára. Többször is elhatározza, hogy Ausztráliába költözik. Sajnos a földrajzi gyógymód nem segít. A problémák nem oldódnak meg, csak áthelyeződnek. Mit lehet tenni? Fordulj az erő, a remény és a biztatás egyetlen forrásához, amely soha nem okoz csalódást: Isten élő Igéjéhez! Isten azt mondja: „nem szegem meg szövetségemet, nem másítom meg, ami a számon kijött.” Ha ma padlón érzed magad, íme, néhány Ige, amire ráállhatsz: „Elküldte igéjét, meggyógyította és a sír mélyéről kimentette őket” (Zsoltárok 107:20). „De én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén” (Zsoltárok 27:13). „A nyomorúság idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem” (Zsoltárok 86:7). „ĺmé, nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg nem hallgathatna” (Ézsaiás 59:1 Károli). „Az Úr Istennek nagy tetteivel járok; csak a te igazságodról emlékezem!” (Zsoltárok 71:16 Károli).

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.