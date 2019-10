2019. október 11., péntek

Sally egy kis marketingcéget vezetett, és amikor problémák támadtak, automatikusan bűnbakot keresett. Az eladási értekezleteken lehordta és bírálta a munkatársait, és tirádáit „biztató beszédnek” nevezte. Munkatársai tömegesen kezdtek felmondani, és amikor a vállalati bevételek csökkentek, Sally a rossz gazdasági helyzetet, a nem hatékony személyzetet és a rossz munkakörülményeket hibáztatta. Végül a főnökének elege lett belőle, és kirúgta őt. Sally mindig mindent másokra hárított. Fel sem merült benne, hogy talán ő maga is hozzájárult a problémához, még ha csak kis részben is. Mások hibáztatása aláássa azt a képességünket, hogy felelősséget vállaljunk a saját életünkért, hogy a magunk terhét hordozzuk. Egy szakértő azt írja: „Ahelyett, hogy megerősödnél, elgyengülsz. Az emberek azt gondolják, valamiképpen kudarcot vallanak azzal, ha elismerik saját részüket a problémában. A valóságban ennek éppen az ellenkezője igaz. Erőre van szükség ahhoz, hogy elismerjük, mindenkinek része volt a probléma kialakuIásában. Mások okolásának egy másik mellékhatása az önigazultság. Ettől úgy gondoljuk, hogy megkérdőjelezhetetlenek, különlegesek és mindenkitől jobbak vagyunk. Azt gondoljuk, hogy mi vagyunk az erősek, míg mindenki más gyenge és hibás. Mi sem állhatna távolabb az igazságtól; a Biblia azt mondja: »az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság« (Példabeszédek 16:18). Ha másokat hibáztatunk, nem fogjuk látni, hogy mi is zajlik valójában. Aztán megdöbbenünk, ha elveszítünk egy kapcsolatot vagy egy munkát, mert nem vettük észre a jeleket… Ha felhagysz azzal, hogy másokat okolj, akkor kifejlődik benned az együttérzés. Felismered, hogy a hibák természetes dolgok és elkerülhetetlenek – és csupán hibák. Ki lehet őket javítani. Nem azt jelentik, hogy valami baj van veled vagy más emberekkel.” Tehát vállald a felelősség terhét!