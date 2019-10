2019. október 21., hétfő

Bűnös hajlamok (2)

„Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.” (Efézus 4:32)

Személyes beállítottságaink miatt bizonyos bűnök iránt különösen is vonzódunk. Emiatt általában előre kiszámítható, hogy milyen területen vagyunk sebezhetők. Olyan ez, mintha „bűn-profilt” készítenénk magunkról. Dr. Michael W. Mangis Signature Sins: Teaming Our Wayward Hearts (Jellemző bűnök – Csapongó szívünk megszelídítése) című könyvében kilenc ilyen mintát azonosít be egyrészt a hét főbűnt, másrészt a Lélek gyümölcseit tekintetbe véve, ezért alkalmazni lehet keresztyén környezetben is. Ahhoz, hogy jobban megismerjük önmagunkat, és kiépíthessük védekező rendszerünket a sebezhető területeinken, a következő néhány napban nézzük meg ezt a kilenc jellemző bűnt, és figyeljük meg azokat az embereket, akik vélhetően ezekkel küszködnek. Reformerek: a reformerek a tökéletességre törekszenek. Magas mércét állítanak fel maguknak, és a legnagyobb félelmük, hogy valamiben hibáznak. (Az ilyen emberek jó sebészek – és kiváló golfozók). Legjobb esetben lekötelezett harcosai egy jó ügynek, polgárjogi aktivisták, próféták. De mivel önigazultak és megszállottan tökéletességre törekednek, hajlamosak megítélni azokat, akik nem teszik olyan magasra maguknak a mércét. Ámósz próféta jó példa erre. Egy függőónról ír, amely megmutatja, mennyire eltávolodott a nép Isten mércéjétől ld. Ámósz 7:7-8) A reformerekhez szólva Pál így ír: „legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsájtott nektek Krisztusban!” (Efézus 4:32) Ha reformer vagy, akkor a legnagyobb kihívás számodra az, hogy szeretettel, türelemmel és kegyelemmel viszonyulj másokhoz, Isten segítségével képes leszel rá!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.