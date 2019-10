2019. október 28., hétfő

Bűnös hajlamok (9)

„Olyan szelíden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkálja gyermekeit.” (1 Thesszalonika 2:7)

A parancsnokokarra lettek teremtve, hogy megértsék a hatalom és a vezetés lényegét, hogy ismerjék ennek működését, ezért éreznek természetes vonzalmat iránta. Ha ez rád is jellemző, akkor az erő látszata fontos számodra. Szükségét érzed, hogy vezethess. A szembeszegülés energiával tölt fel. Winston Churchill parancsnok típus volt, az egyezkedések untatták, legnagyszerűbb pillanatait az ellenállás ihlette. Hosszan vitatkozott Lady Nancy Astorral, aki egyszer azt mondta neki: „Winston, ha az én férjem lennél, megmérgezném a teádat.” Churchill híres válasza erre ez volt: „Nancy, ha te lennél a feleségem, meg is innám!” Amikor Hitler hatalomra került Németországban, Churchill megtalálta azt a félelmetes ellenséget, akire egész életében várt. Szembenézett a kihívással és méltó választ adott. Jó vezetés nélkül semmit sem lehet elérni. A hatalom azonban önmaga végzete is lehet. Csalódást okozhat, ha valami nem a te akaratod szerint történik. Mások esetleg félnek nyíltan beszélni, ha nem értenek egyet veled. Amikor ez történik, akkor engedelmességet talán kaphatsz, de szeretetet, hűséget és tiszteletet nem. Isten óvja az olyan vezetőt, aki felett nincs más vezető – és Isten óvja azokat is, akik követik őt! A felelősség elszámoltathatóság nélkül instabilitáshoz vezet. Ha vannak körülötted olyan emberek, akik azokat a dolgokat is látják, melyek a te látóteredből kiesnek, akkor veszed észre, hogy hajlamos vagy kihasználni az embereket és félelmeiket arra, hogy keresztül vidd akaratodat. Pál, aki nagyszerű vezető volt, ezt írta: „olyan szelíden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkálja gyermekeit.” A jó vezetőnél két dolog jár kéz a kézben: szelídség és nagyság.

