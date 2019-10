2019. október 31., csütörtök

Állj ki érte!

„A pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta.”

(Máté 16:18)

Nem üldögélhetsz a pálya szélén, Isten a frontvonalra hívott harcolni! Néha ez azt jelenti, hogy ki kell állnod azért, ami helyes. Jézus azt mondta, hogy felépíti egyházát: „és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta.” Figyeld meg: a kapuk védelmi állások. Ez azt jelenti, hogy arra kaptunk elhívást, hogy megtámadjuk a pokol erőit. 1517-ben egy Luther Márton nevű szerzetes felvette a harcot egy vallási intézménnyel. Megkérdőjelezte a fennálló rendet, amikor támadást indított a búcsúcédulák (pénzért árult bűnbocsánat) ellen. Kiszögezte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára, és elindította a protestáns reformációt. Luther valószínűleg nem tudta, hogy történelmet csinál. De a hit és bátorság legapróbb cselekedetei is dominó effektust idéznek elő. Ha a körülmények vagy a várható következmények ellenére azt tesszük, ami helyes, akkor olyan helyzetet teremtünk, amiben Isten hatalmasan cselekedni tud. 1521-ben V. Károly német-római császár a wormsi birodalmi gyűlésre rendelte Luthert, és perbe fogták hitéért. Luther azonban nem vonta vissza tanítását, hanem erkölcsi bátorságról téve tanúságot kijelentette: „A lelkiismeretem Isten Igéjének a foglya. Nem tudok és nem is fogok visszavonni semmit, mert a lelkiismeret ellen cselekedni nem helyes, és nem is biztonságos. Ez az álláspontom. Nem tehetek mást. Isten engem úgy segéljen! Ámen.” Nos, neked miért kell kiállnod? A hajléktalanokért? Az árvákért? Azokért, akik némán szenvednek? Ne hagyd, hogy a probléma maga alá gyűrjön! Ne hagyd, hogy az, amit nem tudsz megtenni, megakadályozzon abban, amire igenis képes vagy!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.