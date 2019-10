2019. október 4., péntek

NÉPI KALENDÁRIUM:

ASSISI SZENT FERENC NAPJA

Göcsejben a vetésre legalkalmasabb hétnek az ún. ferenchetet tartották. Vásárosmiskén pedig ez a nap volt a szüret kezdete. Előtte kanászostorral durrogtattak a hegyen a gonosz, rossz szellemek elűzésére. A Mura-vidéki és szlavóniai földművesek a Ferenc-nap körüli hetet búzahétnek nevezik.

A gazdasszonyok nyírfaágat tettek a fészekbe, ha ilyenkor ültettek kotlóst, hogy a csirkék el ne pusztuljanak. Úgy vélték, a nyírfaág mindaddig, amíg ki nem kelnek a csirkék, megvédi őket az ártó, gonosz hatalmaktól.

Magyar Néprajz VII.

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Lónyay Gábor, nagylónyai és vásárosnaményi (Deregnyő, 1805. október 4. – Teplitzi fürdő, 1855. augusztus 5.) Közgazdasági író, országgyűlési képviselő. Iskoláit Sárospatakon, Pozsonyban, Késmárkon, a jogot 1823-24-ben a sárospataki főiskolán végezte. Joggyakornok Zemplén megyében és Pesten volt. Zemplén megyében kezdte közéleti pályáját is. Egyike lett az országos gazdasági egyesület alapítóinak. Bátyúban is voltak birtokai. Az 1835-36-os országgyűlés követéül választották. 1848-ban a pesti parlament tagja lett, s 40 éven át az is maradt. A pozsonyi országgyűlésen az ellenzéki hazafias párt vezéregyénisége, a szabadelvű eszmék védelmezője, a Pesti Hírlap munkatársaként Kossuth pártfogója.1860-ban felajánlották neki Ung vármegye főispáni állását, de nem fogadta el. 1869-ben Bereg megye tiszaháti kerülete választotta meg egyhangúlag országgyűlési képviselőjének. Cikkei a Pesti Hírlapban, a Gazdasági Lapokban és a Pesti Naplóban jelentek meg.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

Kállai Ferenc Kossuth-díjas színész (1925) fiatalon klasszikus szerzők sokszor hálátlan figuráit alakította, később hősszerepeket kapott, de igazán karakterszínészként aratta sikereit.

Felavatják a Fekete János tervei alapján turulmadaras Ferenc József hidat (1896).

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.