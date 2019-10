2019. október 6., vasárnap

Atyai áldás

„A hit által áldotta meg Izsák is a jövőre nézve Jákóbot és Ézsaut.” (Zsidók 11:20)

Minden gyermeknek szüksége van az atyai áldásra, és minden apának áldást kellene mondania gyermekeire. Amikor Izsák megáldotta fiát, akkor Istentől kapott felhatalmazással szólt, nem érzelmek vezették, vagy kivételezés. A héber szokásjog szerint az áldásnak a következő összetevői voltak: 1.) Jelentőségteljes érintés. „Jákób közelebb ment apjához, Izsákhoz, aki megtapogatta… Akkor ezt mondta neki az apja, Izsák: Gyere közelebb, és csókolj meg, fiam!” (1Mózes 27:22,26) Az atyai áldáshoz hozzá tartozik a kézrátétel, a csók, a szeretetteljes ölelés és elfogadás. Jézus is tisztában volt ennek fontosságával: „Kisgyermekeket vittek hozzá… átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket…” (Márk 10:13, 16) Az ilyen szeretetkifejezések ma is áldások gyermeked szíve számára, ha megkapják tőled, kedves édesapa! 2.) Szeretetteljes szavak. Mielőtt Izsák megáldotta Jákóbot, azt mondta neki: „Lám, fiam illata olyan, mint a mező illata, amelyet megáldott az Úr” (Mózes 27:27). Egy városi embernek ezek a szavak talán zavarosnak tűnnek, de nem így Izsák fiainak. Izsák, aki szerette a természetet, lényegében ezt mondta: „Ez az én fiam! Az erdőt járó, a vadász, a férfias férfi, aki olyan, mint az apja!” Ennél bíztatóbb szavakat nem is mondhatott volna a fiának. Kedves édesapa, törekedj arra, hogy a szavaid ne legyenek lealacsonyítóak, vagy érzéketlenek, mondj inkább ilyeneket: „Szeretlek, hiszek benned, büszke vagyok rád, és mindig itt leszek számodra!”

