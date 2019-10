2019. október 7., hétfő

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Tar Zoltán (Nagyszőlős, 1877. október 7. – Ungvár, 1941. január 11.). Főlevéltárnok. 1895-ben érettségizett Debrecenben, ahol 1904-ben vizsgát tett államtudományokból. 1905-1906-ban önkéntesként szolgált a cseh-és királyi 32-es vadászzászlóaljnál. 1910-ben levéltárkezelői vizsgát tett, de már 1909 novemberétől Ugocsa vármegye főlevéltárnokaként dolgozott. A világháborúban 1914-1917-ben népfelkelő hadnagyként szolgált. A háború után folytatta levéltárosi munkáját. A román és a cseh megszállás alatt is hivatalában maradt, kezelte és őrizte a megyei levéltárat. A cseh kormányzat 1933. április 1-én Nagyszőlősről Ungvárra helyezte, ahol mint tartományi levéltárnok Ung, Bereg és Ugocsa vármegyék levéltárát kezelte 1939 után is. Magyarul, németül, oroszul és angolul is beszélt. Ugocsa vármegye történelmi hagyományait és néprajzi anyagait kutatta és dolgozta fel. Könnyed hangvételű, humoros novellákat és hangulatos magyar nótákat is írt, melyeket maga zenésített meg. Sajtó alá rendezte Ungvár és Ung vármegye monográfiáját, tagja volt az ungvári Gyöngyösi Irodalmi Társaságnak.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

Berek Katalin színésznő (1930) mély lírája, szép orgánuma, sokoldalú jellemábrázoló készsége egyaránt kiválóan érvényesül.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.