2019. szeptember 10., kedd

FÉRJEK ÉS FELESÉGEK (1)

„Az asszony… szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele lévő férjének is, és ő is evett.” (1Mózes 3:6)

A Teremtés könyvében olvassuk, hogy mielőtt Isten megteremtette Évát, figyelmeztette Ádámot, hogy ne egyen a tiltott gyümölcsből, ezért az ő felelősége volt, hogy ezt a tiltást elmondja feleségének is. Egyértelmű, hogy nem végezte valami jól a feladatát. Ezért aztán elvesztette az állását, sőt az otthonukat is el kellett hagyniuk. Figyeld meg, hogy az ördög először Évát környékezte meg a kísértéssel, hogy ne engedelmeskedjen Istennek. „Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról… és evett. Adott a vele lévő férjének is, és ő is evett.” Kérdés: hol volt Ádám, amikor a Sátán félrevezette Évát? Ott volt vele. Fontos tanulság van ebben: ha egy férfi nem hallgat Istenre és nem engedelmeskedik neki, akkor nem tud olyan vezető lenni, amilyenre a feleségének és a családjának szüksége van. Szó szerint megnyitja az ajtót a Sátán előtt, és engedi, hogy az bejöjjön és feldúlja az otthonukat. Amikor a Sátán megpróbálta rátukmálni az árut Évára, Ádám ott állt szó nélkül, ahelyett, hogy azt mondta volna: „Ez hazugság. Ha nem követjük az utat, amit Isten mutatott, akkor mindent elveszítünk.” A házasságban nem az a kérdés, ki a főnök, hanem az, hogy elfogadjuk-e azt a rendszert, amit Isten azért teremtett, hogy a családban mindenki az ő áldásaiban részesülhessen. A Biblia azt mondja, hogy a Sátán „azért jön, hogy lopjon, öljön, pusztítson” (János 10:10). De ha egy férj őszintén elkötelezte magát Krisztusnak, akkor meg tudja védeni a családját. Ezért, ha férj vagy, fel kell vállalnod ezt a szerepet, ha pedig feleség vagy, akkor biztatnod kell a férjedet arra, hogy Istennel járjon, és tudtára kell adnod, hogy megtiszteltetésnek és kiváltságnak tartod, hogy ilyen embert követhetsz.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.