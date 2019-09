2019. szeptember 17., kedd

Tarts ki, és győzni fogsz!

„Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe.” (2Korinthus 4:8)

Mielőtt csüggedten feladnád próbálkozásodat, olvasd el Nehémiás történetét, hogyan építette újjá Jeruzsálem várfalait, mindössze 52 nap alatt. Először is: Isten segítségét kérte: „imádkoztunk Istenünkhöz…” (Nehémiás 4:3). Másodszor: védte a jövőképét: „… és őrséget állítottunk… védelmül éjjel-nappal” (Nehémiás 4:3). Harmadszor: nem volt hajlandó feladni. „Illik-e menekülnie a magamfajta embernek? …Nem megyek! (Nehémiás 6:11). Gandhi mondta: „Nem tudhatjuk, hogy tetteinknek milyen következményei lesznek, de ha semmit sem teszünk, annak biztosan nem lesz eredménye”. Nehémiás az akadályok, az ellenség és a rá nehezedő nyomás ellenére sem adta fel. Isten megjutalmazza az ilyen lelkületű embereket. Pál azt mondta: „mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak; letipornak, de el nem veszünk.” (2Korinthus 4:8-9). Nem adta fel, mert tudta, hogy Isten vele van. Thomas Edisonnak köszönheti a világ az izzólámpát, a mikrofont, az akkumulátort, a hangosfilmet, a fonográfot és ezernyi más találmányt. Ő a következő alapelvek szerint élt: 1. Törekedj arra, hogy megszerezd az összes elérhető ismeretet azzal kapcsolatban, amit el akarsz érni! 2. Összpontosíts a célra! Tarts ki! Kutass! A legtöbb emberrel az a baj, hogy feladták, még mielőtt igazán elkezdték volna. 3. Nem számít, hányszor ért csalódás, kutass tovább! 4. Ne hagyd, hogy befolyásoljon az a tény, hogy ezt már más is megpróbálta és kudarcot vallott. 5. Ragaszkodj a gondolathoz, hogy létezik valahol megoldás a fennálló problémára, és meg fogod találni azt.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.