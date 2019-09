2019. szeptember 21., szombat

Adni és elfogadni

„Adjatok és adatik nektek.” (Lukács 6:38)

Sokan akarunk adakozni azoknak, akiket szeretünk, és olyan ügyekre, melyekben hiszünk. De a félelem megakadályoz. Attól félünk, hogyha adunk, talán magunknak nem marad elég. Ezért ahelyett, hogy elvetnénk, csak felhalmozzuk a vetőmagot, lemaradunk az aratásról, amit Isten ígért nekünk. Miért? Mert valahol mélyen kételkedünk abban, hogy Isten tényleg megáld olyanokat, mint mi. Jézus azt mondta: „Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe.” Ha egy bank ilyen kamatot ígérne a befektetésedre, akkor máris rohannál sorba állni, igaz? Pedig a bankok csődbe mehetnek, és a bankárok nem mindig megbízhatóak, Isten azonban még sohasem szegte meg ígéretét! Íme, egy fontos bibliai igazság: ha elengeded, amit a markodban tartottál, és odaadod Istennek, akkor ő is odaadja neked, ami az ő kezében van – és Istennek nagyobb keze van! Ám nem csupán adni kell megtanulnunk, hanem elfogadni is. Jézus azt is mondta: „jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe.” Amikor Isten megajándékoz, azt gyakran emberek által teszi. Mindenféle emberek által! Ezért ne hagyd, hogy a büszkeség vagy az előítélet megakadályozzon abban, hogy elfogadj dolgokat másoktól, mert Isten aratást akar adni nekik azért a magért, amit a te életedbe vetnek el. Ne légy az aratás akadálya se a saját életedben, se az övékben! Soha ne habozz adakozni Istenigaz szolgájának! „Higgyetek Istenetekben, az Úrban, és megmaradtok! Higgyetek prófétáinak, és boldogultok!” (2Krónikák 20:20). Amikor Isten magvetésre indít, azért teszi, mert már előkészítette az aratást számodra. Le ne maradj róla!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.