2019. szeptember 24., kedd

Agyunk újra programozása

„Felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt.” (Kolossé 3:10)

A tartós változás mindig fokozatosan valósul meg, és belül történik, eleinte talán nincs is semmilyen külső jele. Jim Penner lelkész írja: „Egy barátom nemrégiben csípőprotézis műtéten esett át… az ízületei annyira elkoptak, hogy sántított és csak bottal tudott járni. A modern orvostudománynak és a sebész szakértelmének köszönhetően gyorsan felépült, és újra tudott járni. Ám a sántítása hónapokkal a műtét után is megmaradt. Ma reggel összefutottam vele, és a sántítása eltűnt. Hova lett? Tegnap még sántított. Most egy éjszaka alatt meggyógyult? Milyen szépen jársz! – Mi történt? A gyógytornászom azt mondta, hogy újra kell programoznom az agyamat. Az agya megtanulta, hogy számítson a fájdalomra, ezért azt megelőzendő, sántított. Már nem érzett fájdalmat, de az agya még mindig azt mondta: Vigyáz! Jönni fog! A Bibliából tudjuk, hogy Krisztusban új teremtések vagyunk, a régi elmúlt, és íme: új jött létre (2Korinthus 5:17). De hit által változtatnunk kell gondolkodásunkon, el kell fogadnunk, hogy újjá lettünk, és aszerint kell élnünk! Krisztus már mindent elvégzett a helyreállító műtét során. Ahogy a barátom új csípőt kapott, Istentől te is új életet kaptál. A régi már elmúlt minden rossz cselekedetével, rossz gondolatával és rossz szavával együtt. Új teremtés vagy, vadonatúj. De újra kell programoznod a gondolkodásmódodat, hogy elfogad Isten bocsánatát és Jézus helyreállító munkáját az életedben. „Tehát programozd újra az agyadat!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.