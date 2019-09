2019. szeptember 25., szerda

„Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszapból.”

(Zsoltárok 40:3)

Amikor Haitin földrengés pusztított, egy segélyszervezet unkatársa egy összedőlt hotel romjai alatt rekedt. Így imádkozott: „Uram, mostanában nem nagyon beszéltem veled, de most nagyobb szükségem van rád, mint valaha.” Beszámolóját így folytatja: „Hangot hallottam. „Ki van ott?” – kiáltottam. „Jim” – jött a válasz. Rajtam kívül még öten voltak a romok alatt. „Akarsz velem imádkozni?” – kérdeztem. Igennel válaszolt, így hozzáfogtam: „Uram, csodát kérünk tőled. Kérlek, ments meg minket!” Elaludtam, de valami zaj felébresztett. Helikopterek! Vártunk, de senki nem jött. Iszonyúan szomjas voltam. Huszonnégy órája nem ettünk és nem ittunk semmit, és orvosra is szükségünk lett volna… Lehunytam a szememet… és biztos voltam benne, hogy nem nyitom ki többé… Kiáltozásra riadtam fel. Az egyik túlélő egy kislyukon keresztül beszélni tudott a mentőcsapattal. Elmúlt egy óra, majd kettő… dörömböltem a falon. Nem jött válasz. „Itt fogok meghalni és semmit sem tehetek ellene” Aztán eszembe ötlött egy gondolat: „Dicsőíts engem!” Elkezdtem énekelni: „Hűséged végtelen, Atyám, nagy Isten! Minden nap új áldás árad reám…” Aztán így folytattam: „Légy nyugodt, én lelkem!” Majd más dicsőítő énekeket énekeltem az Egyetlennek, aki pontosan tudta, hogy hol vagyok. Éreztem Isten jelenlétét, és hallottam, ahogy suttogja: „Bízz Rám mindent! Ekkor el tudtam engedni mindent: „Legyen meg a te akaratod, Uram!” Órákkal később egy mentőcsapat leereszkedett a liftaknán át, biztonságban kiemeltek és kórházba szállítottak. A feleségem már ott várt. „Azt hittem, meghaltál!” – mondta. „Én is azt hittem.” – suttogtam. Így is történt volna, ha nem lett volna velem valami azon a sötét helyen: a hitem – élőbben, mint valaha.”

