2019. szeptember 28., szombat

Válaszd a győzelmes életet!

„Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.” (1János 5:4)

A Bibliában ezt olvassuk: „aki Istentől született, az a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.” A győzelmes élethez három dolgot kell tenned. 1) Korlátozd az ördög mozgásterét! Jézus azt ígérte: „Bizony mondom nektek: amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is. Bizony mondom nektek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mind abban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevembe, ott vagyok közöttük.” (Máté 18:18 – 20). A sátán nem akarja, hogy tudd, Istentől hatalmat kaptál a mozgásterének korlátozására. De van erre hatalmad, használd hát! 2) Merj hinni abban, amit Isten ígért, és indulj el felfelé! Pál azt írta: „aki bőven vet, bőven is arat” (2Korinthus 9:6). A mag bármi lehet, amit a kívánt eredmény érdekében elvetsz, és az aratás az, amit ezért Istentől kapsz. Mindkettőhöz a hit lépése kell. Isten nem csupán minden ellátmányod forrása, de ráadásul korlátlan, pártatlan és nagylelkű is. 3) Merj nagyokat álmodni! A Bibliában azt olvassuk: „Kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra és szolgálóleányotokra is kitöltöm lelkemet abban az időben.” (Jóel 3:1 – 2). Isten számára nem probléma, hogy hány éves vagy, sem az, hogy milyen nemű. Csak kérd, hogy élessze fel benned a hitet, és adjon mennyei látást! Határozd el, hogy győzelmes életet élsz!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.