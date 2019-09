2019. szeptember 8., vasárnap

MELYIK TÖRVÉNY ALATT ÉLSZ?

„Az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől.” (Róma 8:2)

Azt mondod: „Nem érem fel Isten mércéjét. Vajon eljön-e valaha az az idő, amikor régi, testies természetem már nem jön elő, és nem próbál lehúzni?” Van egy rossz hírem, és egy jó. A rossz hír az, hogy ahogy a gravitáció törvénye mindig működik, ugyanígy a „bűn törvénye” is mindig hat, és testies természetünk aszerint akar működni. A jó hír az, hogy van egy magasabb törvény is, és aszerint is működhetsz. Ez „az élet Lelkének törvénye”, amely felülírja „a bűn és a halál törvényét”. A tömegvonzás törvénye szerint, amit feldobunk, az le fog esni. De ha egy repülőgépen ülsz, akkor egy másik törvény működését figyelheted meg: az aerodinamika törvényét. Ennek köszönhető, hogy ha a repülőgép egy bizonyos sebességgel halad, akkor a megfelelő tolóerő lehetővé teszi, hogy legyőzze a gravitációt. Ez nem jelenti azt, hogy a tömegvonzás törvénye többé nem létezik. Érted már a lényeget? Azt kérdezed, mi a Lélek törvénye? Jó kérdés. Íme, a válasz: ha a Szentlélek benned él, és te a magad ereje helyett az ő erejére támaszkodsz, ha érzékeny vagy vezetésére és engedelmeskedsz parancsainak, akkor többé nem uralkodik rajtad „a bűn és a halál törvénye”. Így nem a „még erősebben próbálkozom” működhet, hanem a „még jobban ráhagyatkozom Isten erejére”, mert ő él benned, és belőle merítesz erőt a győzelmes élethez.

