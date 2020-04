2020. április 4., szombat

AZ ÁCS

Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. (2Kor 5,17)

Van egy kis barkácsműhelyem a ház alagsorában, ahol nagyon szeretek mindenféle tárgyat készíteni. Egyik nap egy repedezett öreg tölgyfadarabot kezdtem gyalulni, és elcsodálkoztam, hogy néhány apró simítás után a csúnyácska fa milyen gyönyörű lesz. Egy átlagos, érdes felületű fa sima tapintásúvá változik, és láthatóvá válnak az évgyűrűk tekervényes mintázatai. Asztalosként vagy ácsként másképpen tekintesz a fára: nemcsak egy rönköt látsz; azt is látod, mivé válhat a kezeid között.

Eszembe jutott, hogy a mi Megváltónk, az Úr Jézus is ács volt, és valószínűleg ismerte ezt a tapasztalatot. Az ácshoz hasonlóan Jézus sem csak azt látja, kik vagyunk, hanem azt is, kivé válhatunk. Jézussal való találkozásunk előtt mi is csak egy durva fadarab vagyunk, de a mi Ácsunk legyalulja rólunk vétkeinket és bűnös szokásainkat, és óvatosan csiszolva addig formál, míg gyönyörűek nem leszünk.

Imádság: Úr Jézus Krisztus, formálj minket gyönyörű mesterművé, hogy készen álljunk a te szolgálatodra. Add, hogy mi is meglássuk a szépséget a körülöttünk lévő emberekben! Ámen.

Jézus kezében remekmű lehetek.

Miles Q. Turner (Illinois, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ÁCSOKÉRT ÉS AZ ASZTALOSOKÉRT!

A fenti elmélkedés a csendespercek.hu napi elmélkedése.