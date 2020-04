2020. április 5., virágvasárnap

CSODÁLATOS ÁLDÁS

De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem. (Jn 17,20)

Az esküvői fogadásunkon a nagyszüleim egyik barátja, aki születésem óta ismert, megölelt, és azt mondta, édesanyám nagyon büszke lenne most rám. Nagyon örültem ennek a múlthoz fűződő kapcsolatnak, főleg azért, mert édesanyám és a nagyszüleim már nem éltek.

Azon azonban meglepődtem, hogy a férje is megölelt, és megfogta a kezem. Nem emlékszem, hogy valaha is beszélgettünk volna, mégis azt mondta: “Kislánykorod óta imádkozom érted.” Azon az estén ez a mondat jelentette számomra a legtöbbet. Én addig a napig nem is tudtam erről az emberről, ő mégis mindvégig imádkozott értem. Hálás voltam ezért a csodás áldásért.

Mielőtt Jézust elárulták és megfeszítették, értünk imádkozott. Először azt kérte, hogy Isten őrizze meg a tanítványait a hitben, és szentelje meg őket. Rájuk bízta Isten beszédét, hogy osszák meg másokkal, ahogyan ő is megosztotta velük. Majd imádkozott azokért, akik az ő szavukra hisznek, vagyis értünk.

A Krisztus testében mi mindannyian egy család vagyunk, és a szeretetünket azzal is megmutathatjuk, hogy egymásért imádkozunk.

Imádság: Atyánk, add, hogy másokat a te szemeddel és a te szereteteddel lássunk! Tégy érzékennyé mások szüksége iránt, és emlékeztess, hogy imádkozzunk értük! Ámen.

Ma elmondom valakinek, hogy imádkozom érte.

Melinda VanRy (New York, USA)

IMÁDKOZZUNK A FRISS HÁZASOKÉRT!

A fenti elmélkedés a csendespercek.hu napi elmélkedése.