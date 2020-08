2020. augusztus 16., vasárnap

62 éve született Madonna amerikai-olasz énekesnő, színésznő.

NÉVNAP:

Ábrahám – héber eredetű; jelentése: a tömeg, a sokaság atyja.

Rókus – germán-latin eredetű; jelentése: (ismeretlen).

IDÉZET:

„Szerintem vannak az életben olyan útkereszteződések, amikor nagy horderejű döntéseket hozunk, miközben nem is vagyunk ennek tudatában.”

Jodi Lynn Picoult

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Dier Lajos (Ungvár, 1827. augusztus 16. – ? ?). Római katolikus áldozópap és gimnáziumi tanár. Középiskoláit Ungváron és Szatmáron végezte. 1844-ben Hám János növendéke lett, 1851-ben szentelték miséspappá. 1851-ben az ungvári gimnáziumba nevezték ki helyettes tanárnak. Az 1854-55-ös tanévet a bécsi egyetemen töltötte, ahol a főgimnáziumra érvényes oklevelet szerzett mennyiség-és természettanból, ezután mint rendes tanár folytatta munkáját az ungvári gimnáziumban. Itt jelentek meg tanulmányai magyarul és németül.

1861-től Sándorfalván volt lelkész, ahol a vízkutatás tudományával foglalkozott. Eredményeiről tudományos cikkekben számolt be. Több vízforrást tárt fel, többek között Nagyszőlősön a Siroka-völgyben, valamint ásványvízforrásokat és forrásvizeket Munkács környékén a Lovácska és a Lauka körül. Foglalkozott geológiával a földrengések tanulmányozásával és ősrégészettel. Jártas volt a régi kódexek olvasásában, több ilyen is volt a birtokában. Legrégibb kódexe 1266-ból származott.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– Balczó András (1938) többszörös világbajnok, olimpiai bajnok öttusázó születése.

– Egerszegi Krisztina (1974) többszörös világcsúcstartó, 79-szeres magyar és ötszörös olimpiai bajnok ezen a napon született.

– Gorka Géza keramikus (1894) születése. Kossuth-díjas; a népi fazekas művészet gazdag hagyományait folytatta.

– Megrendezték Budapesten a Magyarok II. Világtalálkozóját (1938).

– Bertényi Iván történész, egyetemi tanár születése (1939).

– Juhász Ferenc költő (1928) ezen a napon született.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

A NAP IGÉJE:



MINDENKI HIVATALOS

Boldog az, aki Isten országának vendége. (Lk 14,15)

Indiai tartózkodásom alatt egy Nalini nevű asszonynál laktam. Egyszer egy Kumar nevű férfi ugrott be hozzánk, hogy segítsen a zenei műhely előkészítési feladataiban. Nalini meghívta ebédre is. Ő nagyon udvariasan szabadkozott, hogy nem marad. Nalini azonban neki is terített, végül asztalhoz ült, hogy elfogyassza a Nalini menye által készített ételt.

Kumar ezt mondta: “Mióta évekkel ezelőtt a feleségem elhagyott, csak éttermekben eszek. Valamennyinek megvan a saját “íze”, de egyik sem fogható ehhez. Ha valaki meghív az otthonába, mindig nemet mondok. Valójában azonban arra vágyom, hogy egy jó házi ételt kóstoljak.” Nalini menye azonnal válaszolt: “Gyakrabban kellene jönnie!” Csodáltam őszinte és szeretetteljes szavait, hiszen most látta őt először.

Jézus emlékeztet bennünket a szívélyes vendéglátás fontosságára. Egy példázatot is elmond, amelyben egy ember sok vendéget hívott meg a menyegzőjére (Lk 14,16-24). Mt 11,28-ban Jézus így szól: “Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” Mindenki örömteli fogadtatásban részesül, aki Jézushoz jön. Miért vonakodnánk? Jézus minden embert a legvégsőkig szeret, és arra vágyik, hogy egy életet átformáló kapcsolatba lépjünk vele.

Imádság: Uram, köszönöm, hogy az asztalodhoz hívsz. Jövök hozzád, és kérlek, lakj és uralkodj bennem. Ámen.

Kivel tudnám megosztani Krisztus szeretetét a mai napon?

Lynda Samuel (Skócia, Egyesült Királyság)

IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKI MAGÁNYOS!

LITURGIKUS NAPTÁR:

Szent Rókus

A dél-franciaországi Montpellier-ben született, mellén apró, kereszt alakú jellel, amiből anyja különleges sorsot jósolt neki. Húsz éves volt, amikor szülei meghaltak. Rókus ekkor pénzre váltotta örökségét, majd a pénzt a szegényeknek és a kórházaknak ajándékozta. Elzarándokolt Rómába, és ott, az aquapendentei kórházban ápolt először pestisbetegeket. Ezután Rómában és Piacenzában is tevékenykedett.

Ez utóbbi helyen maga is megkapta a pestist, és hogy másokat ne fertőzzön, a város melletti erdőben húzódott meg. A legenda szerint egy kis kutya látta el élelemmel, és egy, az égből leszállt angyal takarta be sebeit. Miután felgyógyult, visszatért szülővárosába, ahol kémkedés gyanújával börtönbe vetették. Ötévi raboskodás után 1327-ben, lényegében ismeretlenül halt meg, bő két évtizeddel az 1348-as nagy pestisjárvány előtt. Nevezetessé az tette, hogy amikor 1414-ben Konstanzban ütötte fel a fejét a pestis, egy ottani szerzetes megemlítette, hogy tud a montpellier-i patrónusról. Erre elrendelték, hogy képmását hordozzák végig az utcákon. A dühöngő járvány épp oly hirtelen szűnt meg, ahogy támadt, és Szent Rókus nevét az egész keresztény világ megismerte. A XIV-XVI. századi Dél-Franciaországban és Észak-Spanyolországban sok ház homlokzatára kerültek fel a V. S. R. betűk (Vive Saint Roche – Éljen Szent Rókus), hogy oltalmazza az ott lakókat a pestistől.

Szent Rókust általánosan a pestisből gyógyulók védőszentjének tisztelik. Ünnepe augusztus 16-án van.

