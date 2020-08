2020. augusztus 30., vasárnap

35 éve született Risztov Éva olimpiai bajnok úszónő.

NÉVNAP:

Rózsa – magyar eredetű; jelentése: a virág maga.

IDÉZET:

“Az élet kisebb-nagyobb bajai és aggodalmai lehetnek buktatók utunkon, de tekinthetjük őket a nemesebb jellemhez és a mennyországhoz vezető lépcsőfokoknak is. Gyakran a gond az az eszköz, mellyel Isten átalakít minket a jobb dolgok számára.”

Henry Ward Beecher

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– Mádi Szabó Gábor színész születése (1922)

– Pollach Mihály építész (1773) főműve, a Magyar Nemzeti Múzeum az európai klasszicizmus kimagasló alkotása.

– Szenczi Molnár Albert református pap, nyelvtudós, egyházi író születése (1574).

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

A NAP IGÉJE:

SZABADÍTÁS

Az ÚRtól jön a szabadítás. (Zsolt 3,9)

Elsőszülött fiamnál öt évvel ezelőtt 1-es típusú cukorbetegséget diagnosztizáltak. Ez az életveszélyes betegség megköveteli, hogy naponta többször is ellenőrizzük a vércukorszintet, és inzulint adjunk be. Ugyanebben az időben én is betegeskedni kezdtem. Nemrégiben kialakult hiszterektómiával – nem operálható szembeszakadással – és visszatérő migrénnel kell megküzdenem, és nem veszíthetem el a lelkierőmet. Ezek a megpróbáltatások az olyan egyszerű dolgokat is, mint az éjszakai alvás, sokkal nehezebbé teszik.

Egyik éjszaka a fiam vércukorszintjével való küzdelem után egy óráig forgolódtam az ágyban, és próbáltam elaludni. Végül lassan fölkeltem az ágyból. Bibliával a kezemben 3Móz-t akartam olvasni, ám ehelyett azt egy régi könyvjelzőnél nyitottam ki, amelyen ez állt: “URam, mily sok ellenségem van, mily sokan támadnak rám!” (Zsolt 3,2) E zsoltár írója nem sokban különbözött tőlem. Bár az ő problémái nem ugyanazok voltak, de ugyanúgy sok volt belőlük. Mindezek között Istenhez fordult: “Hangosan kiáltok az ÚRhoz” (5. vers). Ezután bízott Isten segítségében: “Az ÚRtól jön a szabadítás” (9. vers). Az ige által Isten megmutatta nekem, hogy nem vagyok egyedül, és ő meg tud menteni. Bármilyen megpróbáltatáson megyünk is keresztül, Isten hűséges, és velünk van.

Imádság: Drága Urunk, köszönjük, hogy minden megpróbáltatásunk során gondoskodsz rólunk. Ámen.

Az Úr elég erős ahhoz, hogy megszabadítson.

Heidi Kupitz (Oregon, USA)

IMÁDKOZZUNK A KRÓNIKUS BETEGSÉGBEN SZENVEDŐKÉRT!

A fenti elmélkedés a csendespercek.hu napi elmélkedése.

LITURGIKUS NAPTÁR:

Boldog Ildefonso Schuster

Schuster, Ildefonso, B., Alfred Alois, OSB (Róma, 1880. jan. 18.-Venegono, Milánó m., 1954. aug. 30.): bíboros, liturgiatudós. – Apja bajor, anyja dél-tiroli. ~ Rómában nevelkedett, 1898: ott lépett a rendbe. 1899. XI. 13: tett fogadalmatat. A teológiátt Rómában végezte, 1904. III. 19: pappá szentelték. 1908: novícmester, 1916: házfőn. 1914-29: a montecassinói bencés kongregáció általános procuratora. 1918. IV. 6: a római falakon kívüli Szent Pál monostor apátja. Elismert liturgiatudós és rendtörténész, a Rítuskongr. és a Keleti Egyh. Kongr. tanácsadója. -1929. VI. 26: Milánó érs-e, VII. 15: bíb. Továbbra is folytatta szerz. életét. Kiterjesztette az AC működését, templomokat épített. Lombardia német megszállása idején 1943-45: mint jó pásztor óvta nyáját, 1945: megadásra szólította fel a német parancsnokot. A világháború után nagy szolgálatokat tett egyhmegyéje erkölcsi és anyagi újjáépítésében. – Fm: Storia di San Benedetto e dei suoi tempi. Viboldone, 1943. – Liber Sacramentorum. 1-9. köt. Torino, 1919-29. – II. János Pál pápa 1996. V. 12: boldoggá avatta.

bacskaplebania.hu/ Magyar Katolikus Lexikon