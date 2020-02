2020. február 24., hétfő

A SZOLGÁLAT ÉS A CIPŐFŰZŐ

Aki pedig a legnagyobb közöttetek, az legyen szolgátok. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. (Mt 23,11-12)

Amikor bőrig ázva visszatértem a szállodai szobámba, a folyosón elhaladtam két szállodai alkalmazott mellett. Egyikőjük megállított, és lemutatott a kioldódott cipőfűzőmre. Megköszöntem neki a figyelmeztetést, de nem hajoltam le, hogy megkössem. Végül is már csak egy kis távolság volt a szobámig. De ő megállított, és lehajolt, hogy bekösse a fűzőmet.

A konferencián volt egy fantasztikus előadó, a zene is pazar volt, de a legtöbbet ebből a szolgáló lelkületből tanultam. Jézus megpróbálta elmagyarázni az apostoloknak, hogy Isten országa a szeretetben nyilvánul meg, hogy meglátjuk és kielégítjük mások szükségeit. Ez az asszony meglátott egy szükséget, ami azt mutatta, hogy magán kívül figyelt egy másik emberre is. Ezután nem tétovázott, önzetlenül cselekedett, hogy segítsen, még akkor is, ha én egy abszolút idegen voltam. Ez az egyszerű eset a szálloda folyosóján arra indít, hogy jobban figyeljek a körülöttem lévőkre, legyek alázatosabb és készségesebb észrevenni mások szükségét.

Imádság: Drága Urunk, segíts, hogy meglássuk, kik szorulnak támogatásra körülöttünk, és tudjunk segíteni nekik! Méltányoljuk ugyanakkor a barátoktól, sőt akár az idegenektől tapasztalt kedvességet is! Ámen.

Ha meg akarom mutatni Isten szeretetét, akkor legelőször szolgává kell lennem.

John I. Carney (Tennessee, USA)

IMÁDKOZZUNK A SZÁLLODAI ALKALMAZOTTAKÉRT!

A fenti elmélkedés a csendespercek.hu napi elmélkedése.