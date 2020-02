2020. február 5., szerda

Szent Ágota szűz és vértanú

A tanítványok hirdették a megtérést. És sokan követték őket. Ágota is közéjük tartozott. A vértanúk vére olyan tanúságtétel volt, amely sokakat vonzott Krisztus útjára. Szeretnénk mi is tanúságot tenni Istenről, az Ő szeretetéről.

Előkelő cataniai (Palermo-i) családból származott. Décius császár üldözése alatt Quiniliánus helytartó feleségül kérte, de Ágota visszautasította azért, mert fogadalmával egész életét Krisztusnak szentelte. A helytartó kegyetlenül megkínoztatta, de Ágotát nem tudta megtörni. Az ismételt kegyetlen kínzások után imádságos lélekkel halt meg 251-ben. Az Egyház kezdettől fogva tisztelte, és nevét a római misekánonba is felvette. Szicilia lakói az Etna kitörése ellen szokták pártfogását kérni.

