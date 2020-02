2020. február 6., csütörtök

MAGÁNYOS HELY

Nagyon korán, amikor még sötét volt, felkelt, és félrevonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. (Mk 1,35)

Amikor testünket munkára kényszerítjük megfelelő pihenés és táplálék nélkül, akkor megbetegszünk. Ugyanez igaz a lelki életünkre is. A kihívásokkal teli időkben pesszimistává válhatunk, hívőként közömbösen viszonyulhatunk az elhívásunkhoz, vagy aggodalommal és félelemmel telhet meg szívünk. De Jézus megmutatja nekünk, hogyan táplálhatjuk lelkünket, még a nehéz időkben is. Bármennyire elfoglalt volt egy adott napon, Jézus mindig keresett egy nyugalmas helyet, és időt fordított az imádságra és az Atyával való beszélgetésre. (Lk 6,12) Amikor nehézségekkel szembesült, mindig imádkozással készült fel.

Én is úgy tapasztaltam, hogy egy félreeső helyen nyíltan tudok imádkozni Istenhez. Térdelve imádkozom hálószobámban. Amikor a gyermekeim és férjem még alszanak, elvonulok, hogy imával készüljek a napra, és néha még sírok is. Az Istennel való találkozás után új erőt nyerek és olyan békességet, amit sehonnan máshonnan nem kaphatok. Nemcsak a lelkem töltődik fel, hanem új erőre kap az életkedvem, a hitem és vágyakozásom, hogy Isten útján járjak. Örömmel telik meg szívem az előttem álló akadályok ellenére is.

Imádság: Urunk, adj őszinte és alázatos szívet, hogy örömre és megújult erőre leljünk az előttünk álló napra! Ámen.

Hol van számomra az a hely, ahol zavartalanul találkozhatok Istennel?

Linda Chandra (Banten, Indonézia)

IMÁDKOZZUNK A CSALÁDUNKÉRT!

A fenti elmélkedés a csendespercek.hu napi elmélkedése.