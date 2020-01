2020. január 16., csütörtök

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Mikszáth Kálmán (Szklabonya, 1910-től Mikszáthfalva, 1847. január 16. – Budapest, 1910. május 28.) író, újságíró, az MTA tagja. 1882-ben íróként kísérte el Munkácsy Mihályt szülővárosába, Munkácsra. A látogatásról riportban számolt be a Pesti Hírlap 1882. március 3-i számában Munkácsy útja címmel. Mikszáth 1887-től az erdélyi Illyefalva, Fogaras, végül Máramarossziget országgyűlési képviselője volt, ezért valószínűleg többször is megfordult Máramarosban. Jó barátja volt Bernáth Dezső, Ung megye képviselője. Tőle hallotta Különös házasság című regényének témáját. A regény eseményei többek között az Ungvár környéki Bozos-tanyán, ahol Buttler Jánosnak kastélya volt, Palágyon és Tarnócon (a regényben Bornóc) játszódnak. De kárpátaljai vonatkozásai vannak Akli Miklós című regényének, a Farkas a Verhovinán (1892) és A fekete kakas (1909) elbeszéléseinek is. Az Akli Miklós egyik hőse az Ugocsa megyei Ráthonyi alispán, akit az a megtiszteltetés ért, hogy Ferenc császár meghívta az udvari báljába. Ráthonyi azzal hálálta meg a meghívást, hogy egy szál rózsáért odaajándékozta Akli községet Akli Miklósnak, a császár udvari mulattatójának. Akli Miklósról a regényben megtudjuk, hogy Ugocsa megyéből származott. Édesanyja özvegy tímárné volt, Halmiban, Akli közelében éldegélt. A fekete kakas című elbeszélésében az Ung megyei Bernáth család életét mutatta be az író. Mikszáth sokszor emlegette elbeszéléseiben az újlaki bajuszpödrőt és a gálocsi dohányt.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

Mikszáth Kálmán író születése (1847). Minden idők legkiválóbb magyar elbeszélője, hősei hajlanak a túlzottan optimista idealizmus felé, mindamellett világosan látta a korabeli magyar társadalom megoldatlan problémáit. Legfontosabb munkái: A beszélő köntös, Különös házasság, A Noszty fiú esete Tóth Marival, Fekete város

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.