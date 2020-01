2020. január 17., péntek

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Mécs László, Martoncsik József (Hernádszentistván, 1895. január 17. – Pannonhalma, 1978. november 9.) Költő, premontrei kanonok. A budapesti egyetem bölcsészkarán végezte tanulmányait, majd 1918-ban premontrei kanonok. A budapesti egyetem bölcsészkarán végezte tanulmányait, majd 1918-ban premontrei kanonok lett. Egy ideig Kassán volt tanár, majd 1920-tól Nagykaposon, 1929-től Királyhelmecen volt plébános. Versei 1915-től jelentek meg az Élet című lapban. Első verseskötete Hajnali harangszó címmel jelent meg Ungváron, Földesy Gyula könyvnyomdájában. Ungváron szavalt először nagyközönség előtt. 1923. január 1-én, a Petőfi születésének 100. évfordulójára rendezett emlékesten a városi színházban Petőfihez írt Szellemidézés című költeményét adta elő. Jó barátja volt Rácz Pál, a Határszéli Újság, majd a Ruszinszkói Magyar Hírlap főszerkesztője. A 30-as években egy rövid ideig munkatársa volt a Munkácson megjelenő Magyar Írásnak is. 1939-ben tagja lett az ungvári Gyöngyösi Irodalmi Társaságnak, amellyel hosszú ideig tartotta a kapcsolatot, irányította a tevékenységét. Műveivel hatalmas sikereket ért el. Szavalóesteket tartott Kárpátalján, Szlovenszkóban, de fellépett Magyarországon, Romániában, Jugoszláviában, Franciaországban és Németországban is. 1938-ban válogatott versei franciául is megjelentek. 1945-ben Magyarországon telepedett le. 1953-ban koholt vádak alapján letartóztatták. 1956-ban rehabilitálták. Élete végéig nyugdíjas papként élt Pannonhalmán.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

Benedek István (1915) író, elme-szakorvost politikai meggyőződése miatt az 50-es években internálták. Előadásokat tartott a rádióban és a tv-ben, legismertebb könyve az Aranyketrec több nyelven is megjelent.

Szőnyi István, Kossuth-díjas festő (1894) a modern magyar festészet egyik kiemelkedő alakja. A Duna-kanyar, a család, a földművelő lakosság a festői motívumok megszámlálhatatlan sokaságát kínálta a művésznek.

Mécs László költő, premontrei kanonok (1895) költészete sajátos újhumanizmust képviselt, keresztény vitalizmusa az élet teljességét, az életközösséget hirdeti.

Kelemen Endre orvos, hematológus (1921) az első sikeres hazai csontvelő átültetés előkészítésével új utakat nyitott: a halálos sugárzás helyett Myelobromolt használt.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.