2020. január 19., vasárnap

AZ Ő NEVÉBEN

Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. (Jn 14,14)

Keresztény családba születtem, de egy hitetlen emberhez mentem feleségül. 25 év házasság után a férjem súlyos beteg lett, kórházba került. Az orvos azt mondta, hogy a vérében lévő fertőzés miatt rengeteg izomfájdalom és fejfájás elé néz, miközben a teste egyre gyengül.

Úgy döntöttem, bátorítom férjemet, higgyen Istenben, és elmondtam neki, hogy én bízom benne minden helyzetben, legyen az egészség vagy betegség. Az orvos nem tudta megmondani a fertőzés okát, de én tudtam, hogy Isten látja helyzetünket és kész segíteni. Akkoriban sok igeszakaszt ajánlottam férjemnek olvasásra, ami segített neki, hogy ő is tudjon imádkozni.

A következő két hétben Jézus Krisztus nevében könyörögtünk Istenhez. A férjem elfogadta Jézust, átadta az életét neki. A két keresztény gyerekünkkel együtt örültünk, hogy most már a férjem is Jézushoz tartozik. Együtt bíztunk Istenben a kórházi kezelés alatt, és végül meggyógyult.

Imádság: Kegyelmes Istenünk, taníts hinnünk és bíznunk benned! Segíts a hit példaképei lennünk mindenben, amit teszünk! Jézus nevében kérünk. Ámen.

Mindennap imádkozom azokért, akik nem ismerik Jézust.

Pratoom Pongjai (Phrae, Thaiföld)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT A CSALÁDTAGOKÉRT, AKIK NEM HISZNEK ISTENBEN!

A fenti elmélkedés a csendespercek.hu napi elmélkedése.