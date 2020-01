2020. január 20., hétfő

BELSŐ ERŐ

Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által. (Ef 3,16)

Az első New York-i utamon nagy hatással voltak rám a hatalmas felhőkarcolók, amik meghatározzák Manhattan látképét. Azonban ezek a szerkezetek többet rejtenek, mint amennyit mutatnak. Az épületek a belső felépítésük miatt tudnak az égig érni. Belülről acél, beton és vezetékek hálózata szövi át, erősíti őket. Ez a megerősítés teszi lehetővé, hogy az épület ilyen magasságban is stabil maradhasson a viharok és erős szél közepette is. Mindegyik épület a mérnöki és építészeti munka remeke, kívül-belül.

A mi keresztény életünket jobban jelképezik ezek a felhőkarcolók, mint gondolnánk. Csak ha Istenre – az örök mérnökre és tervezőre – nézünk, akkor vagyunk igazán felvértezve az élet viharai ellen. Isten a mi belső erőnk, habár az élet sok nehézséget és kihívást hoz. Ami a felhőkarcolóknak a beton és az acél, az nekünk az ima, a bibliatanulmányozás és az istentisztelet. Azzal a bizonyossággal maradhatunk erősek és stabilak, hogy Isten mindig ad erőt a megpróbáltatásokban, amiket az élet hoz.

Imádság: Urunk, segíts keresnünk kimeríthetetlen erődet az életünkben! Vezess és terelj az élet viharain át! Ámen.

Krisztus az én belső erőm.

James Townsend (Mississippi, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ÉPÍTÉSZEKÉRT!

A fenti elmélkedés a csendespercek.hu napi elmélkedése.