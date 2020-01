2020. január 25., szombat

DICSÉRJÜK ISTENT!

Magasztallak, URam, a népek között, zsoltárt éneklek nevednek. (2Sám 22,50)

Végzős voltam a gimnáziumban, és rajtam volt a sor, hogy prédikáljak az egyik istentiszteletünkön. Hálás voltam és nagyon lelkes, hogy alkalmam nyílt Isten igéjét hirdetni.

A liturgiát a megszokott rend szerint terveztem – először dicsőítés, aztán az üzenet – Isten segített rájönnöm, hogy az ő dicsőítése nem szorítható csak az istentisztelet nyitó részébe. A dicséret sosem ér véget.

A mindennapi hitéletünkben az összes szeretetteljes cselekedetünk, az összes szolgálatunk Istent dicsőíti. Úgyhogy a zenei rész és dicsőítés után elkezdtem hirdetni az üzenetet Isten szeretetéről és hűségéről, és a Mindenható felé érzett hálámról beszéltem. A diákok és a tanárok is Istent dicsérték, és megnyitották szívüket előtte.

Mindenben, amit teszünk, bármerre is vagyunk, dicsérhetjük Istent. Csak arra van szükségünk, hogy a lelkünk is hajlandó legyen erre, és hogy legyen bennünk vágy, hogy a mi csodálatos Teremtőnket áldjuk.

Imádság: Istenünk, méltó vagy minden dicséretre. Segíts, hogy minden körülmények között áldjunk téged! Ámen.

Minden szeretetteljes cselekedet istendicsőítés.

Daniel E. Mejía Fuentes (Francisco Morazán, Honduras)

IMÁDKOZZUNK A FIATAL KERESZTÉNYEKÉRT, AKIK MEGOSZTJÁK MÁSOKKAL ISTEN SZERETETÉT!

A fenti elmélkedés a csendespercek.hu napi elmélkedése.