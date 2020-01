2020. január 3., péntek

Kérj Istentől álmot! 3

„Egyszer József álmot látott, és elmondta testvéreinek. Emiatt még jobban meggyűlölték.” (1Mózes 37:9)

József történetének egy tanulsága, hogy a siker miatt mások esetleg rosszul bánhatnak velünk. Nem mindenki fogja ünnepelni a sikeredet, még a hozzád közel állók közül sem. Amikor Jézus híre elkezdett terjedni, akkor azok utasították el először, akikkel egy városban nőtt fel. Emiatt mondta azt: „sehol sem vetik meg a prófétát, csak saját hazájában”. (Máté 13:57) A Biblia azt mondja Józsefről, hogy testvérei féltékenyek voltak rá. Egyszerűen szólva: irigyek voltak! Amikor Isten megáld, célpontjává válhatsz azoknak, akik úgy érzik, kimaradtak valamiből. Néhányan talán úgy érzik, jobban megérdemelnék, és te az ő kárukra kaptad az áldást. Így érzett Káin is, amikor megölte testvérét, Ábelt. Így érzett Saul király, amikor Dávid megölte Góliátot, és az emberek azt énekelték: „Megölt Saul ezer embert, Dávid meg tízezer embert!” (1Sámuel 18:7) Nem sokkal ezután Saul elkezdett lándzsát dobni Dávid felé. Márpedig ez a lándzsa, mielőtt a kezéből kirepült volna, előbb a saját szívét szúrta át. Az irigység olyan, mint a bumeráng, visszatér, és azt sebzi meg, aki elhajította. Amikor az apa lakomát készíttetett, hogy megünnepelje a tékozló fiú hazatérést, az idősebb fiú azt mondta: „hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg a parancsodat, de te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal”. (Lukács 15:29) Három dologban tévedett, és ezeket a hibákat mi is gyakran elkövetjük: a) a testvéréhez hasonlította magát; b) kipellengérezte testvére bűneit és gyengeségeit; c) nem értékelte apja iránta való szeretetét és áldásait. Tanuljunk a hibáiból!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.