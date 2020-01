2020. január 7., kedd

MINDEN KÉPZELET FELETT

Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Fil 4,4-7.

Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. (1Kor 2,9)

Újságírói pályafutásom során jó állásokat töltöttem be, magas keresettel. 2016-ban azonban elbocsátottak Kolumbia egyik legjelentősebb televíziós társaságától. Ugyanebben az évben a férjem üzleti vállalkozásában is gondok adódtak. Komolyan aggódni kezdtünk, és változtattunk az életünkön. Eladtuk az autónkat, és egy kisebb házba költöztünk. Később, mivel nem voltunk képesek fizetni a hitelkártya adósságunkat, el kellett hagynunk azt a házat is. De egyetlen ingatlanügynökség sem volt hajlandó házat bérbe adni nekünk. Kilátástalan helyzetbe kerültünk.

Egyik este komolyan imádkoztam, és elmélyültem Isten igéjében. A mai kijelölt ige megragadott. Ahogy elolvastam, elsírtam magam, és kértem Istent, tegyen csodát. Aznap este, ahogy a környéken sétáltam, megláttam egy “Kiadó” feliratú táblát az egyik hozzánk közeli házon. Bekopogtam. A tulajdonosnő elmondta, hogy imádkozott azért, hogy Isten küldjön valakit, akinek bérbe adhatja a házát. Éppen akkor kellett elköltöznie, amikor nekünk kellett kiköltöznünk a házunkból.

Aznap este hálát adtam Istennek ezért a lehetőségért, amely valóban minden képzeletemet felülmúlta.

Imádság: Urunk, köszönjük, hogy meghallod imádságainkat. Erősítsd hitünket, hogy lássuk magasabb céljaidat. Ámen.

Segítségem az Úrtól jön (Zsolt 121,2).

Jimena Cortes (Kolumbia)

IMÁDKOZZUNK A KILAKOLTATÁS ELŐTT ÁLLÓKÉRT!

A fenti elmélkedés a csendespersek.hu oldal napi elmélkedése.