2020. július 15., szerda

79 éve született Medveczky Ádám, Kossuth-díjas karmester.

NÉVNAP:

Henrik – germán eredetű; jelentése: körülkerített birtokán uralkodó.

Roland – német eredetű; jelentése: vakmerő hős.

IDÉZET:

„Mindnyájan úgy választjuk meg társaságunkat és a környezetünket, hogy az tükrözzön minket.”

Frank Herbert

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Hodinka Antal (Ladomér, 1864. január 13. – Budapest, 1946. július 15.). Történész, egyetemi tanár, az MTA tagja. Iskoláit Máramarosszigeten és Ungváron végezte. Érettségi után a munkácsi egyházmegye papnövendéke lett. 1882-ben a budapesti központi teológiai akadémiára került. Az egyetem bölcsészkarán történelmi és szláv filológiai előadásokat is hallgatott. Tanulmányai befejezése után, 1888-ban a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában helyezkedett el, ahol a szláv nyelvű kéziratok rendezésével bízták meg. A ruszin és a magyar mellett jól ismerte egyházának liturgiai nyelvét, az egyházi szláv nyelvet, de tudott oroszul, szerbül, latinul és németül is. 1889-ben a bécsi Osztrák Történeti Intézetbe küldték, ahol diplomáciával, paleográfiával és szláv filológiával foglalkozott. Több délszláv vonatkozású munkát is írt. 1891-ben Bécsből hazatérve doktorátust szerzett, 1892-1906 között Bécsben levéltáros, könyvtáros. 1895-96-ban Rómában is kutatott. 1906-ban a pozsonyi jogakadémián a magyar művelődéstörténet, 1914-től a pozsonyi egyetemen a magyar történelem professzora, 1918-tól az egyetemes történeti tanszéket vezette. 1923-tól 1935-ig, nyugalomba vonulásáig a pécsi egyetemen volt tanár, 1932-33-ban rektor. Tudományos munkásságának jelentős részét a munkácsi egyházmegye, s ezzel együtt a ruszinság, illetve a vidék múltját megvilágító gazdasági, társadalompolitikai, valamint településtörténeti források összegyűjtése és megjelentetése képezi.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– Szabó Gyula színész (1930) népi hősök szerepében vált ismertté.

– Pest és Vác között elindulnak az első vonatok (1846)

– Medveczky Ádám karmester, az Operaház örökös tagja születése (1941)

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

A NAP IGÉJE:

AHOGY VAGYOK

Az Úr ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. (2Kor 12,9)

Úgy tűnik, legtöbb keresztény barátom úgy gondolja, hogy a hívő embereknek egy bizonyos formába kell illeszkedniük. Extrovertált vagyok és érdeklődő, és a barátaim úgy gondolják, nem kellene így viselkednem. Sokszor konfrontáltak és támadtak a személyiségem miatt, én pedig haragudtam magamra, és erősen könyörögtem Istennek, hogy változtasson meg. Szeretek más keresztényekkel együtt lenni, de nem tudom elrejteni, milyen vagyok csak azért, mert az nem egyezik az elképzelésükkel.

Vártam, hogy Isten elvegye extrovertált hajlamomat, hogy így “lelkibbnek” lássanak a gyülekezet tagjai és a hívő barátaim. Később ezek a versek mutattak kiutat számomra: Isten “kegyelme elég nekem”. Most úgy látom, hogy nyitott személyiségem lehetőséget ad beszélgetések kezdeményezésére. Ez az ismeret segít, hogy beszélgessek olyanokkal, akik kirekesztve érzik magukat. Most már teljesebben megtapasztalom Isten szeretetét – aki egyedül úgy fogad el, ahogy vagyok.

Micsoda bátorítás tudni, hogy az Urat dicsőíthetjük akkor is, amikor félreértenek vagy rosszul ítélnek meg bennünket. Úgy jöhetünk Istenhez, ahogy vagyunk.

Imádság: Urunk, hálát adunk neked, hogy úgy szeretsz bennünket, amilyenek vagyunk. Segíts, hogy életünk visszatükrözze szavad igazságát. Ámen.

Isten akkor is olyannak szeret, amilyen vagyok, ha én nem szeretem magam.

Timothy Olumide (Osun, Nigéria)

IMÁDKOZZUNK AZÉRT, HOGY EL TUDJUNK FOGADNI MÁSOKAT!

A fenti elmélkedés a csendespercek.hu napi elmélkedése.

LITURGIKUS NAPTÁR:

Szent Bonaventura püspök, egyháztanító

1218 körül született Viterbo közelében. A hagyomány szerint a Bonaventura (jószerencse) név a súlyos beteg gyermek Szent Ferenc imájára történt csodás gyógyulásának emléke. 1218 körül, anyja fogadalmához híven, belépett Szent Ferenc Rendjébe. Elöljárói, felismerve tehetségét, a noviciátus után Orvietóba küldték a Rend első hittudományi főiskolájára, de már egy év múlva a párizsi egyetemre. 27 éves korában pedig a híres párizsi egyetemen kezdte meg tanári működését. A fiatal ferences egykettőre Aquinói Szent Tamás mellett a legünnepeltebb tanár lett. 1257-ben, 36 éves korában a Rend generálisává választották. X. Gergely pápa, a II. lyoni egyetemes zsinatra rendelte Szent Tamást is, Bonaventurát pedig kinevezte bíborosnak. Egyhangúlag neki tulajdonították, hogy a görögök visszatértek az Egyház egységébe, mikor letették a hitvallást. Bonaventura hatalmas beszédében adott kifejezést a jelentős eseménynek. Már halálos betegen ment el a zsinat következő ülésére. Visszavonult, készült a halálra. A pápa kezéből vette a szentkenetet, és a feszületre függesztette tekintetét. Így halt meg 1274. július 15-ére virradó éjjel.

bacskaplebania.hu