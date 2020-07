2020. július 20., hétfő

47 éve máig tisztázatlan körülmények között Hong Kong-ban meghalt Bruce Lee harcművész, színész.

NÉVNAP:

Illés – az Éliás önállósult változata.

IDÉZET:

„A gyűlölet magától visszaszáll azokra, akik táplálják.”

Ludwig van Beethoven

NÉPI KALENDÁRIUM:

Illés napja

E napon munkatilalom volt, mert attól tartottak, hogy aki ilyenkor a mezőn dolgozik, abba belecsap a villám, a termést pedig elveri a jég. A gazdálkodók féltek ettől a naptól, hogy a vihar szétveri, vagy a villám felgyújtja az asztagot, a kazlakat.

Magyar Néprajz VII.

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Marina Gyula (Tiszalonka, Máramaros megye, 1901. május 26. – Perriopolis, USA, 1983. július 20.) Kárpátalja kormánybiztosa. Középiskolai és teológiai tanulmányait Ungváron végezte. 1926 decemberében pappá szentelték és kinevezték az ungvári papnevelő intézet vicerektorává. 1927-29-ben a vatikáni Gergely Egyetemen tanult, római és kánonjogból doktorált. Hazatérése után ismét elfoglalta vicerektori állását. 1939. március 15-én nevezték ki kormánybiztosnak. Igyekezett felszámolni az internáló táborokat, amelyeket a magyar katonaság Kárpátalja birtokbavétele után hozott létre, első sorban az ellenálló szicsgárdisták internálására. Május végén Marina állította össze Kárpátalja közigazgatási tisztviselőinek névsorát. Őt nevezték ki az első ügyosztály – a vallás-és közoktatásügyi vezetőjének.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– Befejezték a Károli Gáspár által fordított Biblia nyomtatását (1590)

– Pozsonyban megnyitja kapuit az Academia Istropolitan egyetem (1476)

– Moholy-Nagy László világhírű festő (1895) legsokoldalúbb művészeink egyike, a konstruktivizmus egyik legjellegzetesebb képviselője.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

A NAP IGÉJE:

AMIKOR MOSOLYOGSZ

Fordítsa feléd orcáját az ÚR, és adjon neked békességet! (4Móz 6,26)

Minden reggel négytől hatig imádkozással és áhítattal töltöm az időt. Ezt találom a legalkalmasabb időnek arra, hogy beszélgessek Istennel, dicsőítsem, és megköszönjem neki minden napomat. Egyik reggel áhítat közben azon gondolkodtam, milyen lehet Isten mosolya. Mit tehetünk, hogy mosolyra fakasszuk Istent? Abban a pillanatban megjelent az újságkihordó fiú. Minden reggel, amikor széles mosollyal és öleléssel köszönt, azt képzelem, hogy Isten rám mosolyog.

Egy mosoly bátorítást hozhat a szomorú vagy magányos embertársainknak, egy különleges módja lehet szavak nélkül azt közölni: “Várj az Úrra. Isten szeret, és én is szeretlek.” Egy jótett mosollyal párosítva hatalmas segítséget jelenthet a megsebzettnek, az idősnek, az árvának. Segíthet a közeli fuvarosnak, aki mindennap azon fáradozik, hogy friss gyümölcsöt és zöldséget szállítson a boltba. Akár egy futó mosoly is reménnyel ajándékozhat meg ismeretleneket.

Hogy néz ki Isten mosolya? Úgy, ahogyan a mi mosolyunk, ha a körülöttünk lévőkre sugározzuk; ahogyan az öröm, amit mi okozunk szavainkkal és tetteinkkel. Amikor viszonzok egy mosolyt, tudhatom, hogy Isten is mosolyog rám.

Imádság: Áldások Istene, köszönjük a mosolyodat, amit a benned hívők arcán láthatunk tükröződni mindennap. Ámen.

Amikor szavakon és cselekedeteken keresztül másokra mosolygok, Isten mosolyog rám.

Laura Cristina Quintana de Mota (Dominikai Köztársaság)

IMÁDKOZZUNK AZ ÚJSÁGKIHORDÓKÉRT!

A fenti elmélkedés a csendespercek.hu napi elmélkedése.

LITURGIKUS NAPTÁR:

Szent Apollinaris püspök és vértanú

Aranyszavú (Krizológ) Szent Péter szerint, aki Ravenna püspöke volt, a város első püspökeként ünnepelte a hívek közösségével együtt. A városban található, VI. századból való S. Apollinare in Classe-bazilikában a csodálatos apszismozaikon látható antik miseruhában, püspöki palliummal a vállán, amint kitárt kézzel imádkozik. Kétoldalt hat-hat bárány látható az általa vezetett hívek szimbólumaként. Vértanúsággal vallotta meg Krisztus-hitét: az Úr kifürkészhetetlen gazdagságát hirdette a nemzeteknek a II. század végén. Nemcsak itt, hanem Rómában is több templomot emeltek emlékére. A középkorban nagyon elterjedt volt a tisztelete.

bacskaplebania.hu