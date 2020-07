2020. július 29., szerda

39 éve született Fernando Alonso spanyol autóversenyző, 2-szeres Forma 1-es világbajnok.

NÉVNAP:

Flóra – latin eredetű; jelentése: virág.

Márta – héber eredetű; jelentése: úrnő.

IDÉZET:

„A sötétség elrejti a félelmek, a hazugságok és a fájdalmak valódi méreteit (…). Az igazság az, hogy ezek sokkal inkább árnyképek, mint valóság, ezért tűnnek nagyobbnak a sötétben. Amikor a világosság beragyogja azokat a helyeket, ahol ezek benned rejtőznek, akkor meglátod őket a maguk valójában.”

William Paul Young

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Kardos Ignác, Krompaszky (Szolnok, 1854. július 29. – ??). Tanár. Apja erdész volt Szepes megyében. 1877-ben kezdte tanítói pályáját az Ung megyei Pálócon, Hadik-Barkóczy Ilona grófnő szeretetházában. 1878-ban Iglón képesítő vizsgát tett. 1883-ban Makón tanítóskodott, majd 1884 októberében az ungvári állami iskolába nevezték ki, aminek 1891-94 között igazgatója volt. 1894-ben a szekszárdi polgári iskolába került. Krompaszky családi nevét 1891-ben változtatta Kardosra. Pedagógiai és szépirodalmi cikkei jelentek meg a Néptanítók Lapjában, a Népnevelők Lapjában, a Kisdednevelésben, az Ungmegyei Tanügyben, az Ungban, az Ungvári Közlönyben, az ungvári Keletben. Megírta az ungvári állami népiskola történetét is.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– Megnyitják Londonban a XIV. nyári olimpiai játékokat, melyen 10 magyar aranyérem született (1948)

– Zemplén Győző (1879) fizikus születése

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

A NAP IGÉJE:

ÉREZZÉTEK ÉS LÁSSÁTOK!

Érezzétek, és lássátok, hogy jó az ÚR! Boldog az az ember, aki hozzá menekül. (Zsolt 34,9)

A durián gyümölcs átható szaga gyakran idéz fel bennem gyermekkori kedves emlékeket. Néhai édesapám mindig egy nagy vászonzsáknyi duriánt hozott haza Malajziából. Édesanyám újságpapírokat tett a padlóra, mi pedig – a család hat tagja – körbe ültünk, és együtt lakmároztunk.

A múltban sokat kellett várnunk a következő duriánszezonra, mikor újra együtt ehettük ezt a csemegét. Manapság ez a gyümölcs nagyon sok helyen kapható, még szupermarketekben is. A legtöbb ember ezt természetesnek veszi.

Akik még sohasem kóstolták, lehet, hogy elkerülik kellemetlen illata és tüskés kinézete miatt. Hasonlóképpen, akik nem ismerik Jézus Krisztust, a Királyok Királyát, és még soha nem érezték meg az ő jóságát, lehet, hogy elfordulnak tőle, mivel nagyon kevés ismeretük van arról, hogy ki is ő valójában. De ha megnyitjuk Isten jósága előtt a szívünket, megtalálhatjuk a Jézus követésére való odaszánás örömét, bármerre is vezet minket.

Imádság: Drága Úr Jézus, köszönjük szeretetedet és a megváltás ajándékát. Segíts meglátnunk jóságodat és mindig bízni tebenned! Ámen.

Amikor hittel teszek egy lépést Jézus követésében, akkor biztosan meg fogom tapasztalni Isten jóságát.

Florence Fong (Szingapúr)

IMÁDKOZZUNK AZ ÚJONNAN MEGTÉRTEKÉRT!

A fenti elmélkedés a csendespercek.hu napi elmélkedése.

LITURGIKUS NAPTÁR:

Szent Márta

Márta a betániai Lázár és Mária nővére volt. Jézus szívesen látott vendégük volt. Ő volt az, aki egy ilyen alkalommal buzgó lélekkel szolgált (Jn 12,2). “De csak egy a szükséges” – mondta neki Jézus. Neki mondta e szavakat is Lázár feltámasztása előtt: “Én vagyok a feltámadás és az élet.” Válaszul Márta hitvallóan Jézus Messiásnak, Isten Fiának nevezte. Ő a háziasszonyok védőszentje. Kulcscsomóval vagy főzőkanállal szokták ábrázolni.

Márta hite mindannyiunk számára példa. Testvére halála felett érzett szomorúságán átvilágít a Jézusba vetett hit. Erősítsük meg mi is a feltámadásba vetett hitünket. Kérjük Istent, adja meg a rendíthetetlen hit kegyelmét.

bacskaplebania.hu