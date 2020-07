2020. július 30., csütörtök

73 éve született Arnold Schwarzenegger színész, politikus (Ikrek, Emlékmás, Terminátor).

NÉVNAP:

Judit – héber eredetű; jelentése: Júdeából származó nő.

Xénia – görög eredetű; jelentése: vendég.

IDÉZET:

„Az embereket érteni kell. Nem pedig megváltoztatni. Hiábavaló gyötrelem.”

Jókai Anna

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– Paál László festő, a magyar művészet kiemelkedő alakja 1846-ban e napon született. Műfaja kizárólagosan a tájkép, főleg az erdőrészlet.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

A NAP IGÉJE:

HITBEN JÁRNI

Jézus így szólt hozzá: Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak, és hisznek. (Jn 20,29)

Az új lakásunk egy kis erdővel tarkított hegyszoros mellett fekszik az ország másik felében. Egyik nap munka után a feleségem megkérdezte, hogy hallottam-e reggel a baglyot.

“Nem gondolom, hogy ezen a vidéken lennének baglyok” – válaszoltam. “Biztos vagy benne, hogy bagoly volt?” – kérdeztem vissza. Kicsit kételkedve, de kész voltam azért elfogadni, hogy esetleg a baglyoknak errefelé más a hangjuk. Két héttel később egy szombat kora reggel éppen a reggelizőasztalnál ültem, mikor meghallottam én is az ismerős bagolyhuhogást. Egy hét múlva a feleségem arról számolt be, hogy egy bagoly repült el egy jó méterre a kocsija szélvédője előtt. Ezúttal hittem neki. Látta a baglyot, és hallottam én is. Bagolyhívő lettem.

Éveken keresztül kételkedtem. Több bizonyítékot szerettem volna. Hallani akartam Jézus hangját, látni akartam őt szemtől szembe, és mint Tamás, meg akartam érinteni oldalán a sebeket. Aztán látva a keresztények szeretetét, és meghallva a Megváltó hangját igéjében, én is hitre jutottam. A mai időkben hitben járunk, minden fizikai bizonyíték nélkül. De mégis birtokában vagyunk az ígéretnek, hogy aki keres, az talál. És egy dicsőséges napon mi is meg fogjuk látni Krisztust szemtől szembe.

Imádság: Drága Istenünk, segíts fényeddé válnunk, hogy megmutathassuk másoknak, hogyan láthatják és hallhatják meg a mi Megváltónk igazságát. Ámen.

Hogyan segíthetek másoknak, hogy meghallhassák Isten szavát?

Mike C. Bertoglio (Georgia, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK NEHEZEN JUTNAK HITRE!

A fenti elmélkedés a csendespercek.hu napi elmélkedése.

LITURGIKUS NAPTÁR:

Aranyszavú (Krizolog) Szent Péter püspök és egyháztanító

380 körül Imolában Bologna mellett született. 424-ben Ravenna püspökévé választották. Mély értelmű és eredeti prédikációi miatt kapta az “Aranyszavú” nevet. Egyike a legjelentősebb keresztény íróknak. Szoros kapcsolat fűzte Nagy Szent Leó pápához és a császári házhoz is. A tévtanító Eutychesszel szemben védelmezte a római pápák elsőségét. Imolában halt meg 450-ben.

