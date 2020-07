2020. július 31., péntek

171 éve valószínűsíthetőleg ezen a napon halt meg Petőfi Sándor költő, a Segesvári csatában.

NÉVNAP:

Oszkár – 1. északi germán eredetű; jelentése: jó dárda;

2. ír-kelta eredetű; jelentése: szarvast kedvelő.

Heléna – görög eredetű; jelentése: vitás. (talán: nap, hold.)

IDÉZET:

„De hát mit ér a barátság, ha az ember nem mondhatja ki kereken, ami a szívén fekszik? Kedveskedni, kellemes dolgokat mondani és hízelegni mindenki tud, de az igazi jó barát mindig kellemetleneket mond és nem törődik azzal, hogy fájdalmat okoz. Sőt, az igazi hű barát szinte keresi rá az alkalmat, mert tudja, hogy jót cselekszik vele.”

Oscar Wilde

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Petőfi Sándor (Kiskőrös, 1823. január 1. – Fehéregyháza, 1849. július 31.). Költő, 1847 júliusában második felső-magyarországi útja során járt a vidéken. 1847. július 11-én Királyhelmecről indulva, Leleszt érintve estére megérkezett Ungvárra. A Feketesas vendéglőben szállt meg. Itt írta Petőfi XII. Úti levelét: „Késő este értem Ungvárra. Itt kezdődik ama nagy rónaság, amely tart lefelé egészen a Dunáig, melyen kénye kedve szerint csavarog a Latorca, Tisza, Szamos, Kraszna, Kadarcs, Hortobágy, Berettyó, Körös, Maros stb…” Maga Ungvár nem nyerte meg a tetszését. „szörnyen komisz város” – írta. Másnap Munkács felé indult. A vár megtekintése után Beregszász felé tartott. Az egykori Oroszlán szállóban szállt meg. Ekkor írta Meleg dél van kezdetű versét. Másnap, július 13-án indult tovább Beregszászból Szatmár felé. „Badaló mellett, Bereg-és Szatmár megye közt, jöttem át a Tiszán, a szép Tiszán…”

1911-ben Ungváron a költő tiszteletére emléktáblát helyeztek el az egykori Feketesas vendéglő helyén épült ház falán, Badalón a templom falára helyeztek emléktáblát, Beregszászban az egykori Oroszlán szálló falán.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– A szabadságharc segesvári ütközetében elesik Petőfi Sándor költő (1849)

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

A NAP IGÉJE:



A SZERETET

Éljetek ahhoz az elhívatáshoz méltón, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel. (Ef 4,1-2)

Ahogy közeledtem a kétemeletes régi iskolaépület felé, az udvarról hallottam a diákok vidám hangját. Egy új iskolaév kezdődött sok új élménnyel és tanulási lehetőséggel. A diákok egy része, akiket tanítani készültem, még nem teljesen sajátította el az angol nyelvet, mások pedig tanulási nehézségekkel küzdöttek. Sok kihívás várt rám.

A reggeli csendességemben épp az ún. “szeretet-himnuszt”, az 1Kor 13-at olvastam. Egyszer a vasárnapi iskolai tanítóm úgy magyarázta nekünk a 4-7. verseket, hogy a szeretet szó helyére helyettesítsük be Jézus nevét, és olvassuk el így is a verseket. És mivel szeretnénk olyan lenni, mint Jézus és szeretnénk az ő szeretetét megmutatni, helyettesítsük be a szeretet helyére a saját nevünket, és harmadjára így olvassuk el a részt. Miközben így tettünk, mindnyájan megértettük, milyen az a szeretet, amit Isten mutat nekünk. Isten azt akarja, hogy én is ugyanazt a szeretetet osszam meg minden napon a diákjaimmal és mindenkivel, aki körülöttem van.

Imádság: Istenünk, segíts szeretetet, türelmet és kedvességet gyakorolni mindenki felé, akivel találkozunk! Ámen.

Hogyan tudom ma megmutatni a kedvességet és Isten szeretetét másoknak?

Pam Hickerson (Texas, USA)

IMÁDKOZZUNK A TANÁROKÉRT ÉS A DIÁKOKÉRT!

A fenti elmélkedés a csendespercek.hu napi elmélkedése.

LITURGIKUS NAPTÁR:

Loyolai Szent Ignác áldozópap

A spanyolországi Loyolában született 1491-ben. A királyi udvarban élt és katonáskodott. 1521-ben Pampelona várának védelmében megsebesült. Számára a hosszas ágyhoz kötöttség életfordulót eredményezett. A monserati kolostorban életgyónást végzett, azután egy Manresa melletti barlangban vezekelve írta lelkigyakorlatos könyvét.

Egy szentföldi zarándoklat után kezdte meg iskoláinak végzését. 1534-ben hat társával megalapította a Jézus társaságot, amely az újkor egyik legeredményesebb rendje. Termékeny apostoli munkát végzett mind írásaival, mind pedig tanítványainak oktatásával, akik az Egyház megújulásában elévülhetetlen érdemeket szereztek. Rómában halt meg 1566. július 31-én. Sírja a római Il Gesu jezsuita templomban van.

bacskaplebania.hu